Важное в РТ
· 16+ · Служба новостей

билайн ускорил мобильный интернет для сотрудников производственных предприятий Закамья

Мобильный оператор обновил инфраструктуру и рас...

Фото: freepik.com

Подписаться в Telegram

erid: 2VSb5yWnpxQ

Мобильный оператор обновил инфраструктуру и расширил возможности сети на крупнейших предприятиях Татарстана – «СИБУР – Нижнекамскнефтехим» и АО «ТАНЕКО». Инженеры компании построили 15 новых телеком-объектов на территории промышленных комплексов, что значительно повысило скорости 4G-интернета и улучшило качество голосовых вызовов.

Сегодня запущенное оператором оборудование обеспечивает стабильное и устойчивое покрытие 4G-связью как в самих цехах и производственных площадках, так и в проходных зонах и контрольно-пропускных пунктах. Кроме того, сеть билайна стала надежнее вдоль автодорог, ведущих к заводам, и сотрудники могут комфортно и без зависаний общаться по видеоконференцсвязи или посмотреть утренний выпуск новостей, пока едут на работу, а также послушать любимую музыку и подкасты, возвращаясь домой.

Между тем, технические специалисты билайна провели и дополнительную модернизацию магистральной сети, что в разы увеличило емкости базовых станций, обслуживающих эти предприятия.

В результате – выросли средние скорости передачи данных, и еще большее количество сотрудников, клиентов оператора, могут одновременно пользоваться мобильными сервисами без зависаний. Например, работать сразу с несколькими программами, требовательными к качеству сети, отправлять объемные документы за пару секунд, оперативно решать вопросы в мессенджерах и просто быть на связи в каждом из корпусов заводов.

«Мы активно развиваем нашу сеть во всех направлениях, в том числе – усиливаем 4G-покрытие на системообразующих предприятиях, которые являются ключевыми не только для республики, но и для всей страны в целом. Только за прошедший октябрь мы запустили более десятка новых базовых станций на двух крупных промышленных площадках – “СИБУР – Нижнекамскнефтехим” и АО “ТАНЕКО”, тем самым улучшили параметры сети и повысили комфорт использования мобильных сервисов для их сотрудников. Проведенные технические работы важны и с той точки зрения, что качественный 4G-интернет открывает дополнительные возможности по внедрению “умных решений” и цифровизации производств», – комментирует директор Казанского отделения билайн Анвар Шахмаев.

Помимо модернизации инфраструктуры билайн реализует целый комплекс инновационных технологий для поддержания надежности сети, который в компании называют «умной сетью»*. Например, благодаря одной из них, агрегации частот, даже тяжелые файлы отправляются без задержек. Подробнее об этом читайте здесь.

*Качество услуг зависит от разных факторов. «Умная сеть» билайна — комплекс решений, направленных на анализ, прогнозирование и перераспределение нагрузки на сеть в целях улучшения качества связи.

Реклама. ПАО "ВымпелКом"

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

В Казани выросла заболеваемость микоплазмой: врачи обсудили вопросы педиатрии на конгрессе

Новости России

2 часа назад

АО «Транснефть – Прикамье» определило победителей научно-технической конференции молодежи

кусает член до крови

Новости Татарстана

день назад

Бастрыкин потребовал доклад об избиении сына погибшего участника СВО в Татарстане

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Болезни офисных сотрудников: эксперты отвечают на вопросы, как предотвратить распространённые офисные болезни

замена молнии на куртке в Казани

Новости Татарстана

22 часа назад

В Татарстане не предвидятся сильные морозы

Новости Татарстана

день назад

Жительницы Татарстана становятся матерями в среднем в 29 лет

Новости Татарстана

день назад

Актриса Глафира Тарханова шокировала признанием после рождения долгожданной дочери

Новости Казани

день назад

Посол Ирана просит наказать полицейских, задержавших студентов за драку у КФУ

Новости Казани

день назад

БИЗНЕС Online: в Казани могут построить еще 3 платные дороги
Лонгриды
день назад

В Казани выросла заболеваемость микоплазмой: врачи обсудили вопросы педиатрии на конгрессе

20 ноября ежегодно отмечаются Всемирный день ре...

Новости Казани

21 минуту назад

В Казани 25 ноября в ДТП погибла 77-летняя пенсионерка

Новости России

2 часа назад

АО «Транснефть – Прикамье» определило победителей научно-технической конференции молодежи

Новости Татарстана

час назад

В татарстанском пгт Нижняя Мактама автомобиль насмерть сбил пешехода

Новости Казани

час назад

В здании химфака КФУ из-за короткого замыкания эвакуировали около 300 человек
В Казани 19-летний водитель сбил 2 женщин 74 и ...
Новости Казани
2 часа назад

В Казани 19-летний водитель сбил 2 женщин 74 и 78 лет на зебре

Новости Казани

2 часа назад

25 ноября начнут работать катки в 2 стадионах Казани

Новости Татарстана

3 часа назад

В Менделеевском районе Татарстана хотят ввести турналог

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане могут возвести еще один склад Wildberries
МТС Travel запустил цифровой гастрономический г...
Важное в РТ
6 дней назад

МТС Travel запустил цифровой гастрономический гид по Казани