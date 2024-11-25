Адвокату предъявлено обвинение в хищении 825 тысяч рублей у родных клиента

По информации следствия, в 2021 году правоохранители в Ростовской области за преступления в области незаконного оборота наркотиков привлекли к уголовной ответственности казанца.

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу. Адвокат жителя Казани заявил родным осужденного, что за 825 тыс. рублей, он договорится об изменении фигуранту меры пресечения. Вот только после передачи средств ничего не изменилось.

Суд по просьбе следователя избрал в отношении специалиста меру пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время идет следствие.

Ранее мы писали о том, что МИД Ирана Аббас Аракчи взял под свой контроль ситуацию, связанную с задержанием двух студентов КФУ. Об этом стало известно из сообщения посла Ирана в России Казема Джалали, опубликованного в его аккаунте в социальной сети