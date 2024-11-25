Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Адвокату предъявлено обвинение в хищении 825 тысяч рублей у родных клиента

Суд по просьбе следователя избрал в отношении с...

Екатерина Елисеева

Подписаться в Telegram

По информации следствия, в 2021 году правоохранители в Ростовской области за преступления в области незаконного оборота наркотиков привлекли к уголовной ответственности казанца.

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу. Адвокат жителя Казани заявил родным осужденного, что за 825 тыс. рублей, он договорится об изменении фигуранту меры пресечения. Вот только после передачи средств ничего не изменилось.

Суд по просьбе следователя избрал в отношении специалиста меру пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время идет следствие.

Ранее мы писали о том, что МИД Ирана Аббас Аракчи взял под свой контроль ситуацию, связанную с задержанием двух студентов КФУ. Об этом стало известно из сообщения посла Ирана в России Казема Джалали, опубликованного в его аккаунте в социальной сети

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

В Казани выросла заболеваемость микоплазмой: врачи обсудили вопросы педиатрии на конгрессе

Важное в РТ

3 часа назад

билайн ускорил мобильный интернет для сотрудников производственных предприятий Закамья

как избавиться от грибка под обоями

Новости Татарстана

день назад

Бастрыкин потребовал доклад об избиении сына погибшего участника СВО в Татарстане

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Скучать не придется: редакция собрала гид по развлечениям в Казани

услуги пескоструйной обработки в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане не предвидятся сильные морозы

Новости Казани

3 часа назад

В Казани гости напились и жестоко изнасиловали 30-летнюю знакомую

Новости Татарстана

день назад

Жительницы Татарстана становятся матерями в среднем в 29 лет

Новости Казани

день назад

Посол Ирана просит наказать полицейских, задержавших студентов за драку у КФУ

Новости Татарстана

день назад

Актриса Глафира Тарханова шокировала признанием после рождения долгожданной дочери
Новости Татарстана
2 дня назад

На благоустройство 675 территорий в Татарстане потратят 10 млрд рублей

Раис Минниханов заявил, что работы планируется ...

Новости Татарстана

33 минуты назад

В Татарстане руководителем Госинспекции труда стал Шашуров

Интересное в Казани

2 часа назад

Лечить нельзя удалять: стоматолог из Казани объяснил, почему так много людей оказываются в кресле имплантолога

Новости Казани

43 минуты назад

Адвокату предъявлено обвинение в хищении 825 тысяч рублей у родных клиента

Новости Татарстана

час назад

19-летняя легкоатлетка из Зеленодольска погибла в смертельном ДТП
В Казани 19-летний водитель сбил 2 женщин 74 и ...
Новости Казани
5 часов назад

В Казани 19-летний водитель сбил 2 женщин 74 и 78 лет на зебре

Новости Татарстана

2 часа назад

В Нижнекамске из-за аварии на водоводе из-под земли забил фонтан

Новости Казани

3 часа назад

В Казани 25 ноября в ДТП погибла 77-летняя пенсионерка

Новости Татарстана

4 часа назад

В татарстанском пгт Нижняя Мактама автомобиль насмерть сбил пешехода
Новости России
4 дня назад

Оплата улыбкой от Сбера теперь доступна в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо»