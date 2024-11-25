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В Казани 19-летний водитель сбил 2 женщин 74 и 78 лет на зебре

Как итог, женщины оказались в больнице

Катя Царева

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В региональной столице Татарстана после аварии попали в больницу 2 женщины 74 и 78 лет. Их на переходе сбил 19-летний молодой человек на Daewoo Matiz. Об этом рассказали в Государственной автомобильной инспекция Казани.

Все произошло 24 ноября 2024 года, в 15:54. По информации ГАИ, местные жительницы переходили дорогу на пересечении Островского - Астрономическая, 19 на зеленый свет светофора. По предварительной информации, парень сбил их на высокой скорости. Стаж вождения - немного больше года.

Как итог, женщины оказались в больнице.

Ранее мы писали о том, что в Тетюшском районе Республики Татарстан в дорожном происшествии умерла 19-летняя девушка. На место 24 ноября отправился зампрокурора Тетюшского района РТ Булат Закиров.

Специалисты начали доследственную проверку, которая контролируется прокуратурой района.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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