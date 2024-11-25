В Казани 19-летний водитель сбил 2 женщин 74 и 78 лет на зебре
Катя Царева
В региональной столице Татарстана после аварии попали в больницу 2 женщины 74 и 78 лет. Их на переходе сбил 19-летний молодой человек на Daewoo Matiz. Об этом рассказали в Государственной автомобильной инспекция Казани.
Все произошло 24 ноября 2024 года, в 15:54. По информации ГАИ, местные жительницы переходили дорогу на пересечении Островского - Астрономическая, 19 на зеленый свет светофора. По предварительной информации, парень сбил их на высокой скорости. Стаж вождения - немного больше года.
Как итог, женщины оказались в больнице.
Ранее мы писали о том, что в Тетюшском районе Республики Татарстан в дорожном происшествии умерла 19-летняя девушка. На место 24 ноября отправился зампрокурора Тетюшского района РТ Булат Закиров.
Специалисты начали доследственную проверку, которая контролируется прокуратурой района.
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