Банки из-под кофе никогда не выбрасываю: здорово выручают в хозяйстве

Для того чтобы создать стильные и функциональные банки для хранения, достаточно всего десяти минут и немного креативности. Вот как можно сделать оригинальные контейнеры, которые украсят вашу кухню и станут удобным решением для хранения продуктов.

Подготовка материалов

Начнем с того, что берутся пустые банки из-под кофе, которые необходимо тщательно обезжирить. Это важно, чтобы клеевые и декоративные элементы хорошо держались.

Выбор фигурок

Для декора можно выбрать фигурки, например, зайчиков, которые легко найти в магазинах, стоящие около 50 рублей за штуку. Однако можно использовать и другие фигурки, которые вам понравятся.

Оклейка банки

Для следующего этапа понадобится самоклеящаяся бумага. Если нет, можно использовать скотч или пленку. Просто вырезайте необходимый кусок материала и приклеивайте его на поверхность каждой банки.

Крепление фигурок

После того как бумага приклеена, фигурки приклеиваются на крышки с помощью клеевого пистолета. В качестве альтернативы можно использовать суперклей — всё зависит от того, что удобнее. Зайчики можно заменить любыми другими фигурками, которые подойдут к вашему стилю.

Покраска

Когда фигурки надежно приклеены, нужно снять их с крышек для покраски. Процесс окрашивания лучше проводить на улице, чтобы избежать сильного запаха. Для фигурок используйте золотистую универсальную краску, а для банок — черную матовую краску. Это придаст им стильный и элегантный вид.

Удаление наклеек

После высыхания краски удалите наклейки с банок. Лучше использовать самоклеящуюся пленку, так как с наклейками работать неудобно.

Теперь ваши банки готовы! Они можно использовать для хранения круп, печенья, конфет или других продуктов. А крышки с фигурками будут служить не только для украшения, но и для удобства — с их помощью будет видно, что находится внутри.