Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Банки из-под кофе никогда не выбрасываю: здорово выручают в хозяйстве

Для того чтобы создать стильные и функциональны...

nn.ru

Подписаться на Дзен.канал

Для того чтобы создать стильные и функциональные банки для хранения, достаточно всего десяти минут и немного креативности. Вот как можно сделать оригинальные контейнеры, которые украсят вашу кухню и станут удобным решением для хранения продуктов.

  • Подготовка материалов

Начнем с того, что берутся пустые банки из-под кофе, которые необходимо тщательно обезжирить. Это важно, чтобы клеевые и декоративные элементы хорошо держались.

  • Выбор фигурок

Для декора можно выбрать фигурки, например, зайчиков, которые легко найти в магазинах, стоящие около 50 рублей за штуку. Однако можно использовать и другие фигурки, которые вам понравятся.

  • Оклейка банки

Для следующего этапа понадобится самоклеящаяся бумага. Если нет, можно использовать скотч или пленку. Просто вырезайте необходимый кусок материала и приклеивайте его на поверхность каждой банки.

  • Крепление фигурок

После того как бумага приклеена, фигурки приклеиваются на крышки с помощью клеевого пистолета. В качестве альтернативы можно использовать суперклей — всё зависит от того, что удобнее. Зайчики можно заменить любыми другими фигурками, которые подойдут к вашему стилю.

  • Покраска

Когда фигурки надежно приклеены, нужно снять их с крышек для покраски. Процесс окрашивания лучше проводить на улице, чтобы избежать сильного запаха. Для фигурок используйте золотистую универсальную краску, а для банок — черную матовую краску. Это придаст им стильный и элегантный вид.

  • Удаление наклеек

После высыхания краски удалите наклейки с банок. Лучше использовать самоклеящуюся пленку, так как с наклейками работать неудобно.

Теперь ваши банки готовы! Они можно использовать для хранения круп, печенья, конфет или других продуктов. А крышки с фигурками будут служить не только для украшения, но и для удобства — с их помощью будет видно, что находится внутри.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Ученые выявили 6 сигналов за год до остановки сердца

Интересное в Казани

день назад

«Ты не бизнес ведёшь — ты себя обманываешь»: предприниматель из Казани рассказал о когнитивных искажениях, в которые попадают почти все новички

служба утилизации ртути

Новости Казани

день назад

В Республиканской клинической больнице в Казани проходит обыск

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Атмосферные веранды Казани: места для незабываемого отдыха этим летом

дизайн кинотеатра в Санкт-Петербурге

Лонгриды

день назад

Ипотека или роскошь? Почему казанцы не могут позволить себе жильё

Новости Казани

день назад

На Вишневского в Казани обстреляли автобус №43

Новости Казани

13 часов назад

В Казани машина провалилась в яму

Новости Татарстана

день назад

По факту гибели подростка на нефтяной качалке в Татарстане началась проверка

Новости Казани

день назад

В больнице умер 15-летний ребенок, пострадавший в ДТП на Оренбургском тракте
Лонгриды
день назад

Ипотека или роскошь? Почему казанцы не могут позволить себе жильё

В Казани среднемесячный платеж по ипотеке на кв...

Новости Татарстана

9 часов назад

Что происходит со сборкой Ту-214 на Казанском авиазаводе

Интересное в Казани

день назад

«Ты не бизнес ведёшь — ты себя обманываешь»: предприниматель из Казани рассказал о когнитивных искажениях, в которые попадают почти все новички

Не у нас

10 часов назад

Ученые из Германии обнаружили новый механизм контроля аппетита

Не у нас

10 часов назад

Shot: В «Светофоре» нашли колбасу с мясным клеем
Годовалый ребенок оказался в больнице после ДТП...
Новости Казани
10 часов назад

Годовалый ребенок оказался в больнице после ДТП на Горьковском шоссе в Казани

Новости Татарстана

12 часов назад

В РТ предложили назвать улицу в честь певицы Надежды Кадышевой

Новости Татарстана

13 часов назад

Татарстанец обвиняется в покушении на убийство, совершенном в 1998 году

Новости Татарстана

13 часов назад

Бойца СВО из РТ лишили выплат, за него вступилась генпрокуратура
Интересное в Казани
5 дней назад

В Казани, как в Версале: рассказываем, об историческом особняке, где устраивают свадьбы, достойные экранизации