Автоэксперт Гуляев: многие китайские производители уйдут из России уже в этом году
shoes-web.ru
В 2025 году автомобильный рынок России переживёт значительные изменения. Роман Гуляев, автоэксперт, в беседе с «Москва 24» предрек уход некоторых китайских автопроизводителей из-за роста цен и снижения платёжеспособности населения.
Это изменение заставит многих переосмыслить своё отношение к приобретению новых автомобилей.
Проблемы с новыми автомобилями
Согласно Гуляеву, рынок новых автомобилей сократится, так как не все производители смогут адаптироваться к новым экономическим условиям. Особенно это затронет китайские марки, у которых уже сейчас наблюдаются проблемы с техническим обслуживанием и доступностью запчастей.
«Поиск комплектующих для китайских авто часто напоминает лотерею, так как нет нормальных каталогов на все модели», — говорит Гуляев.
Преимущества старых автомобилей
В сложившихся условиях, использование уже приобретённых автомобилей становится более предпочтительным. Старые машины, несмотря на потенциальные траты на ремонт, обеспечивают большую экономическую выгоду по сравнению с инвестициями в новые авто, цены на которые продолжают расти.
Экономические факторы
Рост цен на новые автомобили в России частично связан с уходом некоторых производителей, что приводит к уменьшению предложения на рынке. Это создаёт дополнительное давление на цены и делает новые авто менее доступными для широкого круга потребителей.
Перед лицом этих перемен многие россияне могут найти более разумным сохранить и эксплуатировать свои старые автомобили. Это не только экономит средства, но и позволяет избежать многих проблем, связанных с обслуживанием и ремонтом новых моделей, особенно иностранного производства.
Ситуация на авторынке в 2025 году станет испытанием для всех участников рынка и потребителей, вынужденных адаптироваться к новой экономической реальности, сообщает tsargrad.tv.
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