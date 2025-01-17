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Автоэксперт Гуляев: многие китайские производители уйдут из России уже в этом году

Причины и последствия сокращения рынка новых ав...

shoes-web.ru

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В 2025 году автомобильный рынок России переживёт значительные изменения. Роман Гуляев, автоэксперт, в беседе с «Москва 24» предрек уход некоторых китайских автопроизводителей из-за роста цен и снижения платёжеспособности населения.

Это изменение заставит многих переосмыслить своё отношение к приобретению новых автомобилей.

Проблемы с новыми автомобилями

Согласно Гуляеву, рынок новых автомобилей сократится, так как не все производители смогут адаптироваться к новым экономическим условиям. Особенно это затронет китайские марки, у которых уже сейчас наблюдаются проблемы с техническим обслуживанием и доступностью запчастей.

«Поиск комплектующих для китайских авто часто напоминает лотерею, так как нет нормальных каталогов на все модели», — говорит Гуляев.

Преимущества старых автомобилей

В сложившихся условиях, использование уже приобретённых автомобилей становится более предпочтительным. Старые машины, несмотря на потенциальные траты на ремонт, обеспечивают большую экономическую выгоду по сравнению с инвестициями в новые авто, цены на которые продолжают расти.

Экономические факторы

Рост цен на новые автомобили в России частично связан с уходом некоторых производителей, что приводит к уменьшению предложения на рынке. Это создаёт дополнительное давление на цены и делает новые авто менее доступными для широкого круга потребителей.

Перед лицом этих перемен многие россияне могут найти более разумным сохранить и эксплуатировать свои старые автомобили. Это не только экономит средства, но и позволяет избежать многих проблем, связанных с обслуживанием и ремонтом новых моделей, особенно иностранного производства.

Ситуация на авторынке в 2025 году станет испытанием для всех участников рынка и потребителей, вынужденных адаптироваться к новой экономической реальности, сообщает tsargrad.tv.

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