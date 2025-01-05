"Аварии, природные катаклизмы, войны": самый главный шаман России дал прогноз на 2025 год

В 2025 году Россия ожидает богатый урожай, а год пройдет без серьезных природных катастроф. Такой прогноз озвучил ТАСС Верховный шаман страны, руководитель кызылской религиозной организации шаманов «Адыг-Ээрен» («Дух медведя») Кара-оол Допчун-оол. «2024 год был сложным — аварии, стихийные бедствия, конфликты. Но 2025-й станет годом змеи. Это символ спокойствия и гармонии. Змея, ползая по земле, оберегает ее. Даже зимние морозы в январе и феврале будут умеренными. Урожаю ничего не угрожает, он будет обильным. Мы соберем много зерна», — отметил Допчун-оол.

Шаманизм — одно из древнейших верований. В Туве зарегистрировано более десяти шаманских объединений. На территории республики проживает около 200 шаманов.