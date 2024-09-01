«Атмосфера позитивная, все супер»: спортсменка из России Сидоренко о паралимпиаде-2024

В преддверии своего выступления на дистанции 100 метров брассом (класс SB9) на Паралимпийских играх в Париже, призер предыдущих Игр в Токио, Елизавета Сидоренко, поделилась своими ощущениями в эфире «Матч ТВ». Спортсменка выразила удовлетворение своим текущим состоянием и атмосферой на соревнованиях.

Оптимизм и настрой на успех

Сидоренко, выступающая в классе SB9, предназначенном для пловцов с различными физическими ограничениями отметила улучшение своего состояния по сравнению с предыдущим днем. "Сегодня было проще, чем вчера, как по самому заплыву, так и по настроению. Я довольна своим временем. Если вечером я повторю тот же результат, это будет отлично," — сказала она.

Атмосфера на Играх в Париже, по словам Сидоренко, оказалась чрезвычайно позитивной. Она подчеркнула, что участники и организаторы проявляют взаимоподдержку и оптимизм, что создает благоприятную среду для соревнований. "Все супер," — прокомментировала она, выражая общее настроение участников.

Взгляд вперед

Предстоящее выступление Сидоренко в вечерних соревнованиях вызывает особенный интерес среди поклонников и специалистов, ведь спортсменка уже доказала свою способность достигать высоких результатов. Её оптимизм и настрой на успех могут стать залогом её выступления в Париже, добавляя еще одну яркую страницу в её карьеру.

Паралимпийские игры продолжают быть платформой не только для спортивных достижений, но и для демонстрации несгибаемого духа и воли к победе участников, как это видно на примере Елизаветы Сидоренко, пишет МТАЧ.ТВ.