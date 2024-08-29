Новости России
· 16+ · Служба новостей

АО «Транснефть – Прикамье» заменило насосное оборудование на производственном объекте в Пермском крае

Специалисты АО «Транснефть – Прикамье» выполнил...

Фото: пресс-служба АО "Транснефть"

Подписаться в Telegram

Специалисты АО «Транснефть – Прикамье» выполнили плановые работы по подключению нового магистрального насосного агрегата (МНА) на нефтеперекачивающей станции (НПС) «Уральская» в Пермском крае.

Насосное оборудование установлено взамен демонтированного, выработавшего свой ресурс. Замена выполнялась с плановым выводом насоса из эксплуатации, транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу Пермь – Альметьевск при этом была приостановлена на 75 часов.

Работы проводились в рамках программы технического перевооружения и реконструкции предприятия. Цель - повышение уровня эксплуатационной надежности оборудования нефтеперекачивающей станции.

Новый насос с установленным ротором обеспечит подачу товарной нефти для транспортировки с производительностью 4,1 тыс. куб. метров в час, что для сравнения эквивалентно объему нефти, перевозимому за то же время 68 железнодорожными цистернами емкостью около 60 куб. метров каждая.

Передовое отечественное оборудование производства АО «Транснефть Нефтяные Насосы» (г. Челябинск) обладает повышенным коэффициентом полезного действия, улучшенными ресурсными и эксплуатационными характеристиками, позволяющими оптимизировать использование электроэнергии при транспортировке нефти, а также значительно снизить стоимость обслуживания и планового ремонта. Срок эксплуатации установленного насоса рассчитан на 50 лет.

В ходе работ по техническому перевооружению специалисты выполнили замену фундаментных рам, были усовершенствованы системы автоматизации работы с заменой датчиков вибрации, давления и температуры. Работа нефтепровода возобновлена в полном объеме.

Насосное оборудование, устанавливаемое на объектах АО «Транснефть – Прикамье», позволяет повысить безопасность и энергоэффективность производственной инфраструктуры, а также поддерживать бесперебойную транспортировку нефти.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

13 часов назад

Татарская молодежь хочет переименовать новую стелу на въезде в Казань

Интересное в Казани

день назад

ГК ТОЧНО стала партнером VIII архитектурно-градостроительной конференции «Диалоги» в Казани

чего боятся клопы постельные больше всего

Новости Татарстана

19 часов назад

С начала года в Татарстане пропали 126 детей

Интересное в Казани

3 дня назад

Стоматолог из Египта о пациентах из Казани: почему некоторые отменяют прием к врачу-иностранцу

установка интернет-розетки в Санкт-Петербурге

Новости Казани

16 часов назад

В РТ из-за аномальной жары появилась саранча

Новости Казани

день назад

В Казани сбили мужчину, который был на электровелосипеде

Новости Татарстана

день назад

Заболеваемость COVID-19 в Татарстане за август выросла почти в 4 раза

Новости Казани

18 часов назад

В Казани отменили салют на День города и республики

Новости Татарстана

23 часа назад

В РТ закрыли два аэропорта

Новости Казани
2 дня назад

В Казани около РКБ построят новую мечеть

В Казани появится новый духовный центр: на улиц...

Новости Татарстана

42 минуты назад

В Татарстане появилась саранча

Интересное в Казани

день назад

Как перестать бояться школы: урок для родителей

Новости Казани

47 минут назад

Проживание в общежитиях КФУ вырастет в три раза

Новости Казани

13 часов назад

В Казани поменяетя схема движения пяти автобусных маршрутов
Казанский самолет стал жертвой лазерного воздей...
Новости Татарстана
3 дня назад

Казанский самолет стал жертвой лазерного воздействия

Новости Татарстана

18 часов назад

Жители РТ заразились лихорадкой Западного Нила

Новости Казани

20 часов назад

В Казани закрыли комиссионку за незаконные займы

Новости Татарстана

20 часов назад

В аэропортах РТ сняли ограничения

Казанские веранды: топ мест для незабываемых ве...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Казанские веранды: топ мест для незабываемых вечеров
Жилой комплекс в Казани утопает в мусоре
Новости Казани
3 дня назад

Жилой комплекс в Казани утопает в мусоре