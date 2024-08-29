АО «Транснефть – Прикамье» заменило насосное оборудование на производственном объекте в Пермском крае

Специалисты АО «Транснефть – Прикамье» выполнили плановые работы по подключению нового магистрального насосного агрегата (МНА) на нефтеперекачивающей станции (НПС) «Уральская» в Пермском крае.

Насосное оборудование установлено взамен демонтированного, выработавшего свой ресурс. Замена выполнялась с плановым выводом насоса из эксплуатации, транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу Пермь – Альметьевск при этом была приостановлена на 75 часов.

Работы проводились в рамках программы технического перевооружения и реконструкции предприятия. Цель - повышение уровня эксплуатационной надежности оборудования нефтеперекачивающей станции.

Новый насос с установленным ротором обеспечит подачу товарной нефти для транспортировки с производительностью 4,1 тыс. куб. метров в час, что для сравнения эквивалентно объему нефти, перевозимому за то же время 68 железнодорожными цистернами емкостью около 60 куб. метров каждая.

Передовое отечественное оборудование производства АО «Транснефть Нефтяные Насосы» (г. Челябинск) обладает повышенным коэффициентом полезного действия, улучшенными ресурсными и эксплуатационными характеристиками, позволяющими оптимизировать использование электроэнергии при транспортировке нефти, а также значительно снизить стоимость обслуживания и планового ремонта. Срок эксплуатации установленного насоса рассчитан на 50 лет.

В ходе работ по техническому перевооружению специалисты выполнили замену фундаментных рам, были усовершенствованы системы автоматизации работы с заменой датчиков вибрации, давления и температуры. Работа нефтепровода возобновлена в полном объеме.

Насосное оборудование, устанавливаемое на объектах АО «Транснефть – Прикамье», позволяет повысить безопасность и энергоэффективность производственной инфраструктуры, а также поддерживать бесперебойную транспортировку нефти.