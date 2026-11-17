Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия планирует включить городище Бизяки в Менделеевском районе в перечень выявленных объектов культурного наследия. Проект соответствующего приказа сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Археологический памятник расположен на левом берегу ручья Бизякинка, на правобережье Камы, примерно в трех километрах к северо-востоку от мечети в селе Бизяки. Ученые датируют городище III веком до нашей эры — V веком нашей эры.

Документ также утверждает границы территории памятника и особый режим ее использования. На территории городища разрешат археологические исследования, а также земляные, строительные и хозяйственные работы — но только при условии сохранности объекта и согласования с уполномоченным органом. Проведение таких работ без мер по сохранению памятника предлагается запретить, при этом доступ граждан к городищу должен оставаться свободным.

После утверждения приказа сведения о границах территории объекта планируется внести в Единый государственный реестр недвижимости.