Новый нейросетевой протокол петербургского Политеха позволяет ускорить более чем в 50 раз поиск перспективных молекул для разработки противораковых лекарств. Система объединяет несколько этапов исследования, которые раньше выполнялись с помощью отдельных инструментов.

По словам Андрея Макашова, старшего преподавателя Высшей школы биомедицинских систем и технологий СПбПУ, алгоритм одновременно ищет возможные белковые мишени, создаёт библиотеки химических соединений и оценивает вероятность их взаимодействия с выбранными структурами.

Учёные применили разработку для компьютерной оптимизации производных 2-аминотиофена. Нейросети проанализировали почти 255 тысяч виртуальных соединений и выделили три потенциальные мишени для противоопухолевой терапии — PARP1, CDK7 и TBCD. Результаты прогнозирования подтвердили с помощью молекулярного докинга.

В университете отмечают, что традиционный этап отбора и улучшения перспективных соединений может занимать от пяти до десяти лет и требовать значительных затрат на лабораторные исследования. Использование ИИ позволяет существенно сократить эту работу ещё до начала синтеза веществ.

Заведующий профильной лабораторией СПбПУ Сергей Шипиловских рассказал, что ранее исследователи получили молекулы, перспективные для терапии рака кожи, но пока не установили точный механизм их действия. Новый подход помогает одновременно искать возможные мишени и генерировать новые соединения для последующего отбора.

В ближайших планах команды — синтезировать наиболее перспективные молекулы, проверить их действие in vitro, а затем направить лучшие кандидаты на доклинические испытания. Протокол также рассматривают как инструмент для работы с другими классами биологически активных веществ.

Проект реализуется по программе «Приоритет-2030» при сотрудничестве с НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова, сообщает "Самара Онлайн 24".