В преддверии Дня матери казанцы смогут разместить поздравления для своих мам на городских билбордах. Теплые пожелания и фотографии участников акции появятся на уличных рекламных конструкциях, сообщили в пресс-центре мэрии.

Чтобы принять участие, необходимо заполнить специальную форму по ссылке и приложить к заявке фотографию хорошего качества. Отбор снимков и текстов будет проводиться организаторами.

День матери в этом году отметят 29 ноября. Праздник традиционно приходится на последнее воскресенье ноября и направлен на укрепление семейных ценностей, поддержку уважительного отношения к женщинам и признание роли матерей.