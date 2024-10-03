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Аномальный октябрь с ещё одним бабьим летом: синоптиков застали врасплох погодой на октябрь

Жители Москвы и Подмосковья могут готовиться к ...

stihi.ru

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Жители Москвы и Подмосковья могут готовиться к неожиданному повороту в погодных условиях этой осенью. Синоптик Александр Ильин предсказывает аномально теплую погоду на начало октября, несмотря на прохладные дни, ожидающие регион в ближайшие время.

Прохладное завершение сентября

Последние дни сентября обещают быть мягкими. Суббота, 21 сентября, принесет температуры в диапазоне от 17 до 22 градусов, в то время как воскресенье, 22 сентября, ожидается немного холоднее, с показателями от 14 до 19 градусов. Начало следующей недели продолжит тренд снижения температуры до 13-17 градусов по всей области.

Тепловой всплеск в октябре

Однако этот период прохлады будет кратковременным. Уже в первые дни октября столбик термометра вновь поднимется до отметок 16-18 градусов. Особенно теплое начало месяца ожидается 4-5 октября, когда температура может достигнуть 22 градусов. Такие условия исключают вероятность первого снега, который часто может украсить московский пейзаж в это время года.

Возможные осадки

Не стоит забывать и о возможных осадках: 2 и 3 октября прогнозируются кратковременные дожди, особенно в северо-западных и восточных районах Московской области. Однако снегопады в эти дни маловероятны.

Этот необычный октябрь обещает быть интересным для москвичей и гостей столицы, предлагая возможность насладиться более теплой погодой, прежде чем зимний холод вновь охватит регион.

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