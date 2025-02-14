Аномальная жара +20 наступит в марте: в 2025 году лето наступит на два месяца раньше

Научный руководитель Гидрометцентра России представил прогноз погоды первый весенний месяц 2025 года, который принесёт сюрприз для жителей страны.

Январь и февраль были аномально тёплыми, особенно это касалось Центральной России. По словам Вильфанда, температура воздуха была на 2–3 градуса выше обычной зимней нормы, а снежный покров оказался неустойчивым из-за частых оттепелей. Причиной такого потепления служит активизация атлантических циклонов, которые несут тёплые воздушные массы в центральные и северо-западные регионы России.

Отсутствие традиционных морозов

Роман Вильфанд отметил, что зимние месяцы будут лишены привычных морозов. Вместо них регион ожидают частые потепления, которые будут сопровождаться дождями и плотными туманами. Эти условия значительно усложнят ситуацию на дорогах, где гололёд быстро будет сменяться лужами, создавая опасные условия для вождения.

Прогноз на март: аномальные тепла

Вильфанд также обратил внимание на март, который может преподнести сюрпризы в виде аномальной жары с температурой до +20 градусов. Такое значительное отклонение от нормы способно вызвать раннее таяние снега и увеличить риск паводков.

Важность адаптации к новым условиям

Изменения климата, как подчеркнул Вильфанд, становятся всё более заметными и требуют адекватной реакции и адаптации со стороны всех секторов общества. Резкие перепады температур могут нести как определённые удобства, так и серьёзные вызовы, в том числе для коммунальных служб и инфраструктуры.

Эти прогнозы указывают на продолжающееся изменение климата и необходимость быть готовыми к нестандартным погодным явлениям, особенно в зимний период.

