Актриса, сыгравшая в «Сватах», скончалась на 68-м году жизни

Людмила Шестакова, актриса с званием Заслуженной артистки России, скончалась на 68-м году жизни. Севастопольский театр драмы имени Луначарского, в котором Шестакова посвятила свою жизнь сцене на протяжении почти полувека, подтвердил эту печальную новость.

Людмила Марковна Шестакова отдала театру не только свое мастерство, но и душу. В некрологе, опубликованном театром, говорится: «Ее творчество и жизнь были полны искренности и честности. Людмила Марковна вдохновляла своим примером, побуждая окружающих стремиться к новым горизонтам и не бояться выражать себя».

За свою карьеру Шестакова сыграла в 16 фильмах и сериалах, включая популярные проекты как «Сваты», «Давай найдем друг друга», и «Жених». Ее вклад в культуру и искусство оставил неизгладимый след в сердцах коллег и поклонников.