«Активный набор в армию продолжится в 2024 году»: Медведев сделал важное заявление

Дмитрий Медведев, Заместитель Председателя Совета Безопасности РФ, сообщил 25 ноября на совещании Вооруженных сил РФ, что в следующем 2024 году власти России планируют увеличивать боевую мощь российской армии.

Согласно словам Зампреда, ввиду напряженной ситуации в мире, российское государство обязано принимать меры, касающиеся безопасности своих граждан и независимости своей страны, а именно, укреплять армию и увеличивать ее численность и силу.

Как сообщил Дмитрий Медведев, с 1 января 2024 года в России будут созданы: 1 армейский корпус, 7 дивизий, 19 бригад, 49 полков и 1 флотилия.

Заместитель Председателя Совбеза Медведев также добавил, что в настоящем 2023 году с 1 января по 25 ноября на службу в российскую армию было принято около 385 тысяч человек, 305 000 их которых - служащие по контракту, а 80 000 - служащие на добровольной основе.