Яйца для себя хитрые продавцы выбирают именно так: запоминайте 2 лайфхака

В мире торговли продуктами питания существует множество хитростей, которые используют опытные продавцы для выбора лучших товаров для собственного потребления. Среди таких продуктов, особое место занимают яйца — один из самых популярных и универсальных продуктов в рационе.

Вот два лайфхака, которыми делятся продавцы, выбирающие яйца для себя.

Лайфхак 1: Проверка свежести через тест с водой

Один из самых надежных способов проверить свежесть яйца — использовать тест с водой.

Для этого нужно мягко опустить яйцо в глубокий сосуд с водой:

Если яйцо остается на дне — оно свежее.

Если яйцо всплывает, но касается дна — оно еще пригодно к употреблению.

Если яйцо всплывает и плавает на поверхности — оно старое и его лучше не употреблять.

Лайфхак 2: Оценка по скорлупе и желтку

Второй лайфхак заключается в визуальной оценке яйца после разбивания:

Скорлупа должна быть чистой, без трещин и признаков повреждения. Чем толще скорлупа, тем моложе курица-производитель.

Желток должен быть ярким, упругим и занимать центральное положение, окруженный плотным белком. Если желток плоский и расплывается, яйцо не самой лучшей свежести.

Почему это работает?

Эти методы основаны на физических и химических свойствах яиц. Со временем воздух проникает в яйцо через поры в скорлупе, увеличивая воздушную камеру и заставляя яйцо всплывать в воде. Структура желтка и белка также изменяется, что видно при их визуальной оценке.

Зная эти простые, но эффективные лайфхаки, можно легко выбрать качественные и свежие яйца, как это делают опытные продавцы. Эти методы помогают не только в повседневных покупках, но и могут стать полезным инструментом при подготовке пищи на большую компанию или семейный ужин.