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«Адская жара вернется в июле»: синоптики экстренно изменили прогноз на начало месяца

Лето 2024 года обещает стать одним из самых жарких в истории России, превышая рекорды прошлого года по экстремальным температурным условиям

imghub.ru

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Лето 2024 года обещает стать одним из самых жарких в истории России, превышая рекорды прошлого года по экстремальным температурным условиям.

С начала июля синоптики прогнозируют существенное повышение температур, которое в некоторых регионах может оказаться на 7 градусов выше обычных значений. Протяженное лето ожидается с средней температурой воздуха от +25 до +27 градусов Цельсия на Русской равнине, что значительно превышает стандартные +22 градуса.

Экстремальная жара охватит не только Центральную Россию, но и области такие как Дальний Восток и Поволжье, а также Северо-Западный и Центральный регионы. Градусники в крупных городах, включая Москву и Санкт-Петербург, могут показать до 35 градусов уже к июлю.

В Татарстане и прилегающих областях ожидается всплеск температур до 31-32 градусов на следующей неделе, сопровождаемый грозами и сильными дождями, что добавляет дополнительную переменчивость в погодные условия региона.

Высокие температуры могут спровоцировать увеличение числа природных пожаров и наводнений, аналогичных тем, что были зафиксированы летом 2023 года. Это требует от жителей и местных властей особого внимания к мерам предупреждения и готовности к чрезвычайным ситуациям.

Жителям России рекомендуется принимать все необходимые меры для адаптации к высоким температурам: обустраивать жилища и рабочие пространства системами охлаждения, планировать активности на раннее утро или вечер, и постоянно следить за обновлениями погоды. Важно также укрепить местную инфраструктуру и оптимизировать системы быстрого реагирования на погодные аномалии.

Так, жаркое лето 2024 года в России ставит перед страной серьёзные вызовы, требующие осознанного подхода к планированию и готовности к стихийным бедствиям.

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