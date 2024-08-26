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Яблоко от яблони: сын Тарзана и Наташи Королевой женился на стриптизерше

Момент истинной радости наступил в жизни певицы...

thevoicemag.ru

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Момент истинной радости наступил в жизни певицы Наташи Королевой и её мужа, исполнителя Сергея Глушко, известного как Тарзан, — их сын Архип обвенчался с Мелиссой Фокс, которая профессионально выступает танцовщицей на пилоне. Событие совпало с 21-й годовщиной брака родителей, которые выбрали эту дату для символической передачи эстафеты молодому поколению, пишет StarHit.

Торжество состоялось 21 августа, и это день стал свидетелем начала новой главы в жизни молодых. Наташа Королева выразила свои чувства: "В этот Год семьи мы с радостью передаем эстафету нашим детям. Это особенная дата, и мы благодарны за эти красочные годы вместе!"

Видео с торжества, которое семья поделилась в социальных сетях, показывает яркие моменты вечера. Родители жениха радостно восклицали "Горько!" и обнимали молодоженов, внося теплоту и искренность в атмосферу праздника. Наташа Королева выбрала для свадьбы изящное платье с перьями и дополнила свой образ сердцевидными очками и босоножками на стабильном каблуке, а Тарзан отдал предпочтение широким шортам и атласной рубашке.

Мелисса Фокс, невеста, появилась в великолепном пышном платье с опущенными рукавами, элегантной фате и сетчатых перчатках, добавивших её образу изысканности. Архип Глушко в этот важный день выбрал сочетание черной футболки, пиджака и кроссовок, что подчеркнуло его современный и молодежный стиль.

Эта свадьба не просто маркирует важный этап в жизни молодоженов, но и продолжает традиции семьи Королевой-Глушко, демонстрируя их способность сочетать семейные ценности с современностью и стильной индивидуальностью.

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