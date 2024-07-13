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«Я бы за это расстреливал»: Соловьев обругал губернаторов за ложь в отчетах об атаках БПЛА

Известный российский телеведущий Владимир Соловьев сделал ряд острых заявлений, критикуя российские власти и местное управление за недостоверную информацию и недостаточные меры безопасности в контексте текущих боевых действий

tvcenter.ru

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Известный российский телеведущий Владимир Соловьев сделал ряд острых заявлений, критикуя российские власти и местное управление за недостоверную информацию и недостаточные меры безопасности в контексте текущих боевых действий.

Соловьев выразил недовольство по поводу официальных сообщений от министерства обороны и региональных губернаторов о сбитых беспилотниках, указывая, что реальная картина гораздо серьезнее, чем представляется в официальных отчетах. По его словам, многие из беспилотников достигают своих целей, что ставит под вопрос эффективность текущих мер защиты.

Телеведущий также раскритиковал региональные власти и бизнес за их неспособность обеспечить адекватную защиту важных объектов. Соловьев призвал к немедленному внедрению дополнительных мер, таких как установка защитных сеток и аэростатов, а также привлечение специалистов для повышения уровня безопасности.

В своем выступлении Соловьев выразил разочарование в отношении губернаторов и представителей бизнеса, которые, по его мнению, не предпринимают достаточно решительных действий для защиты критически важных объектов от атак. Он призвал к решительным и конкретным шагам для устранения уязвимостей в обороне.

Соловьев также обратил внимание на проблемы в регионах, таких как Таганрог и Брянская область, где местные власти не справляются с последствиями атак и общей ситуацией безопасности. Он упомянул о начале сбора средств для покупки автомобиля для пограничников, подчеркивая необходимость поддержки военнослужащих на передовой.

Завершая свое обращение, Соловьев выразил серьезные опасения относительно общего состояния страны, упомянув проблемы с коррупцией, экономическим управлением и военной стратегией, которые могут привести к краху России в текущих обстоятельствах.

Эти заявления Соловьева вызывают широкий резонанс, отражая растущее беспокойство общественности относительно прозрачности и эффективности действий российского правительства в условиях продолжающегося конфликта.

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