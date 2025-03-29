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8 ложек под каждый куст — и смородина пойдет крупнее винограда и слаще меда: урожай придется собирать бочками

Чтобы повысить урожайность смородины и защитить...

luchshii-sad.ru

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Чтобы повысить урожайность смородины и защитить кусты от вредителей, рекомендуется весной, сразу после таяния снега, провести подкормку с использованием смеси диатомита и горчичного жмыха. Для этого смешайте 120 граммов диатомита садового с 250 граммами горчичного жмыха и равномерно распределите по 8 столовых ложек полученной смеси под каждый куст смородины.​

Где приобрести компоненты:

  • Диатомит садовый: Этот природный почвоулучшитель можно найти в различных интернет-магазинах. Например, в магазинах представлен широкий ассортимент диатомита садового с быстрой доставкой и реальными отзывами покупателей.

  • Горчичный жмых: Это органическое удобрение также доступно на маркетплейсах, где можно выбрать подходящий вариант по объему и цене.

Обратите внимание, что при внесении подкормки важно соблюдать рекомендуемые дозировки, чтобы обеспечить растениям оптимальные условия для роста и плодоношения, пишет krasnoyarskmedia.ru.

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