5 беспроигрышных вариантов заготовки огурцов на зиму: советы опытных хозяек
sovet-ok.ru
Маринованные огурцы — ключевой элемент национальной кухни, придающий остроту и разнообразие любому столу. Давайте раскроем пять оригинальных методов маринования огурцов, которые поразят вас уникальностью вкуса и аромата.
- Огурцы "Будто из магазина". Этот рецепт дарит возможность насладиться хрустящими огурцами, напоминающими те, что продаются в магазинах. В стеклянную банку добавьте лавровый лист, душистый перец, гвоздику, нарезанный лук и укроп, а затем уложите огурцы и залейте кипятком. После остывания воды смешайте в ней сахар и соль, вскипятите снова и залейте этим раствором огурцы.
- Огурцы "С хрустом". Любители хрустящих огурцов оценят этот метод. В большую банку положите нарезанную морковь, лук, чеснок, а также листья хрена, смородины, вишни и укроп. Огурцы заливаются горячей водой на четверть часа, затем вода сливается, и огурцы заливаются новым раствором из воды, соли, сахара и уксуса, после чего банки закатываются.
- Огурцы "Любителям острого". Для тех, кто предпочитает острые ощущения, этот рецепт станет находкой. Огурцы заливаются водой на несколько часов, затем в банку добавляются специи, и всё это заливается горячим рассолом. После первого залива рассол сливается, снова доводится до кипения, заливается обратно с добавлением уксуса, после чего банки закрываются и укутываются для остывания.
- "Дачные закуски". Этот метод подходит для любителей натуральных заготовок. В каждую банку вносится соль и сахар, заполняются огурцами и заливаются холодной водой. Банки закрываются и убираются в прохладное темное место. Спустя три месяца маринованные огурцы будут готовы к употреблению.
- Быстрые маринованные огурчики. Для тех, кто ценит скорость приготовления, этот рецепт будет идеален. Вода с солью, сахаром и специями доводится до кипения, остужается, после чего добавляется уксус. Полученным раствором заливаются огурцы в банках, которые затем стерилизуются и закатываются.
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