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13-я пенсия к Новому году: стало известно, кто получит неожиданный сюрприз от государства в декабре

13-я пенсия к Новому году: стало известно, кто получит неожиданный сюрприз от государства в декабре

rbsmi.ru

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Стало известно, что возможно в ближайшем будущем будет введена разовая выплата для всех российских пенсионеров, которой уже дали название «13-я пенсия», пишет progorod59.

Законопроект, который подразумевает введение 13-ой пенсии в настоящее время рассматривается в Госдуме Российской Федерации. Согласно документу, любой пенсионер получит право на дополнительную финансовую поддержку от государства в канун новогодних праздников, так как именно в этот период пожилым гражданам необходимо больше средств для покупки праздничных продуктов и подарков.

Предполагается, что размер такого подарка будет равен сумме обычной страховой выплаты по старости, и начисляться пенсионерам он будет в тот же день, что и пенсия.

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