1 Сентября — День знаний: история и традиции праздника, желанные подарки и запреты

1 сентября 2024 года, вступая в золотую осень, Россия торжественно отмечает День знаний. Эта дата знаменует собой не просто начало нового учебного года, но и воплощает традицию уважения к знаниям и обучению. В этот день по всей стране проходят торжественные мероприятия: первоклассники впервые переступают порог школы, а старшеклассники радостно воссоединяются с одноклассниками и дарят цветы своим учителям.

История этого праздника уходит корнями в глубокое прошлое. До 1700 года 1 сентября было известно как Новолетие, отмечая начало календарного года по старому стилю, измененное позже Петром I в части его модернизационных реформ. Прошлое века придало этому дню новое значение — теперь он символизирует начало учебного процесса по всей стране, утвержденное декретами советской власти в 1930-х годах.

Особенно интересно, что начало учебного года не всегда было жестко закреплено за эту дату. В дореволюционной России многие школьные заведения адаптировались под аграрный календарь, начиная учебу по завершении сезонных работ. Такая практика способствовала гармонии образовательного процесса с жизнью регионов.

Сегодня же, несмотря на то, что учебный год во многих странах начинается в разные даты — например, в США это может быть любой день с конца июля до начала сентября, в Германии даты варьируются в зависимости от земли, а в Японии учебный год стартует 1 апреля — Россия традиционно придерживается устоявшегося порядка.

День знаний остается значимым праздником не только для школьников, но и для всего общества. Это время, когда можно подвести итоги летних достижений и задать тон на весь предстоящий учебный год, нацеливаясь на новые знания и успехи, пишет URA.ru.