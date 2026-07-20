Жилые комплексы: Новости

Долги застройщиков Татарстана перед банками приблизились к 300 млрд рублей

Служба новостей Автор статьи
Долги застройщиков Татарстана перед банками выр...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Застройщики Татарстана набрали кредитов на 760 млрд рублей — на 19% больше, чем год назад. Но куда быстрее росли долги: 298 млрд рублей, плюс 30% за год. Это вдвое выше среднероссийских темпов. По сумме задолженности республика — лидер в ПФО и пятая в стране.

Деньги дольщиков на эскроу-счетах покрывают долги лишь на 73%. Год назад было 84%. Уровень ниже 70% считается рискованным, и Татарстан к нему опасно приближается. Ситуацию усугубляют рассрочки: квартиры проданы, но деньги на эскроу еще не поступили.

Ввод многоквартирных домов в первом полугодии вырос на 64% — 891 тыс. кв. м. Но в июне просадка на 70% к прошлому году. Затоваривание новостроек в республике снизилось с 5286 до 4467 квартир, но в целом по стране избыток растет.

«Чудес не ждем — ближайшие месяцы и следующий год пройдут в режиме экономии», — говорит гендиректор «СМУ-88» Наиль Галеев. Причина — высокая ключевая ставка, дорогие кредиты и инфляция издержек. Девелоперы достраивают начатое, но новые проекты запускают осторожно.

Эксперты отмечают: система не рушится, но становится менее терпимой к ошибкам. Основными игроками остаются крупные девелоперы с устойчивой финансовой моделью. Рынок ждет снижения ставок, но возврата к быстрому росту не будет.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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