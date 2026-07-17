Акции ВТБ рухнули до исторического минимума 57,8 рубля

16 июля акции ВТБ обвалились на 6%, достигнув на Мосбирже исторического минимума в 57,8 рубля. Причина — общая слабость рынка и корпоративные решения банка, в том числе по дивидендам и допэмиссии.

Наблюдательный совет рекомендовал направить на дивиденды лишь 25% чистой прибыли по МСФО за 2025 год. Кроме того, предложено выпустить дополнительно до 6,2 миллиарда акций.

30 июня акционеры утвердили выплату дивидендов за 2025 год в размере 125,5 миллиарда рублей. Глава ВТБ Андрей Костин в интервью «Вестям» подчеркнул, что банки должны быть социально ответственными.