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ВТБ: решение ЦБ сохранит статус «тихой гавани» для вкладов и накопительных счетов

Служба новостей Автор статьи
Сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 14% год...

Пресс-служба ВТБ

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Сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 14% годовых поддержит интерес населения к сбережениям. Вкладчики будут ориентироваться на возможность зафиксировать доходность на длительный срок, одновременно разместив часть средств в накопительных счетах с быстрым доступом к деньгам. При этом в розничном кредитовании остается потенциал для роста в преддверии «высокого сезона» этого года.

Рынок розничных пассивов

На рынке сбережений сохраняется интерес к инструментам, позволяющим сочетать доходность и доступность средств. За январь–сентябрь 2026 года, по оценкам ВТБ, объем средств на накопительных счетах вырос на 1,5 трлн рублей, приблизившись к 11 трлн.

В то же время вклады остаются «тихой гаванью» с фиксацией высокой доходности на определенный срок. В ВТБ ставки по рублевому вкладу на два месяца составляют до 14% годовых, по длинным срокам – до 13,9%.

По оценкам ВТБ, за 9 месяцев 2026 года объем розничных пассивов в российских банках увеличился на 2% (+1,6 трлн рублей) и превысил 67,4 трлн рублей. Порядка 94% прироста рынка пришлось на накопительные счета.

«В условиях высокой ключевой ставки процентная доходность остается одним из основных факторов при принятии решений о размещении средств. Россияне внимательно сравнивают предложения банков, оценивают сроки размещения и выбирают между возможностью зафиксировать ставку по вкладу и гибкостью накопительного счета. Для нас важно не просто привлекать новые средства, но и выстраивать долгосрочные отношения с клиентами - помогать им сохранять и приумножать сбережения в соответствии с их жизненными планами и потребностями», – отметил заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов.

Рынок розничных кредитов

На розничном кредитном рынке, по оценкам ВТБ, спрос в отдельных сегментах останется неоднородным: в ипотеке существенную роль продолжит играть рыночная ипотека и объем собственных накоплений заемщиков.

«Розничный рынок адаптировался к текущей процентной среде, и это отражается прежде всего на структуре спроса. Главным драйвером новых выдач выступают кредиты наличными: по нашим оценкам, их продажи вырастут по итогам года на 66%. При этом рост рынка не означает одинаковой динамики во всех сегментах. Ипотека прибавит 7,5%, автокредиты – 15%», – добавил Роман Шаехов.

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