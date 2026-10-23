Польза

ВТБ определил главные угрозы от мошенников осенью

Служба новостей Автор статьи
ВТБ проанализировал сезонные сценарии мошенниче...

Пресс-служба ВТБ

Подписаться на Дзен.канал

ВТБ проанализировал сезонные сценарии мошенничества и определил главные осенние угрозы. Они маскируются под актуальные бытовые ситуации –школьные сборы, налоговые уведомления, подготовку транспорта к зиме, поиск подработки, распродажи и вакцинацию. Повод кажется вполне убедительным.

По словам заместителя руководителя департамента по обеспечению безопасности – вице-президента ВТБ Дмитрия Саранцева, сезонность стала для мошенников готовым сценарием: они не придумывают новый повод, а берут тот, который уже у всех на повестке, кажется привычным и не вызывает подозрений. Главными из них стали:

  1. Срочные сборы в чатах: мошенники пишут в мессенджере от имени родителей и просят перевести деньги на подарки или цветы по ссылке.
  2. Сезонная замена шин: создаются сайты-клоны известных магазинов с заниженными ценами. После предоплаты «продавец» исчезает.
  3. Фальшивые налоговые уведомления: рассылки о якобы неоплаченных налогах или штрафах с угрозой «судебного приказа». Ссылка ведёт на поддельный сайт, где собирают данные карты.
  4. Вакансии для студентов: предлагают «лёгкую» работу – наборщик текста, модератор, администратор. После собеседования просят оформить «зарплатную карту» по ссылке, которая ведет на фишинговый сайт или вовлекают в дропперскую схему.
  5. Сайты-однодневки с «суперскидками», искусственные таймеры («осталось 2 часа») и поддельные отзывы. После оплаты сайт исчезает.
  6. Вакцинация от гриппа: звонят якобы из поликлиники и предлагают «срочно записаться». Просят данные полиса, паспорта или код из СМС для «электронной очереди», а затем списывают деньги.
  7. Подарочные сертификаты и бонусы: во время распродаж, включая «чёрную пятницу», мошенники в мессенджерах предлагают поддельные акции, сертификаты и промокоды, которые ведут на фальшивые сайты.

ВТБ рекомендует универсальные правила – не переходить по ссылке из сообщения и не вводить данные карты, пароли и коды из СМС на сомнительных сайтах: любую информацию о налогах, записи к врачу, акциях и вакансиях проверять только в официальных каналах.

Стоит насторожиться при слишком низкой цене, искусственной срочности и просьбах оформить карту или счёт по ссылке: проверять адрес сайта и работодателя, а товар оплачивать при получении. При любых сомнениях – прервать разговор и не сообщать персональные данные, а если данные уже переданы – заблокировать карту и обратиться в банк.

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

3 часа назад

Петр Ян после победы над Двалишвили сообщил о проблемах с экипировкой в бою

Кулинария

час назад

Батон больше не режу на скучные бутерброды: заливаю яйцами, засыпаю сыром — и на сковороде вырастает целый пирог

акарицидная обработка участка от клещей

Кулинария

3 часа назад

Сухой творог больше не пытаюсь превратить в сырники: добавляю сметану и запекаю десерт с нежной, почти кремовой серединкой

Гид по Казани

3 дня назад

Ремонт в Казани: от отделки до деталей, которые создают уют

ремонт варочных панелей gorenje на дому в Москве

Кулинария

13 часов назад

Турки сначала бросают на сковороду помидоры и перец, а уже потом яйца: получается яичница, которую хочется есть прямо из сковороды

Кулинария

день назад

Итальянцы превращают картофельное пюре в маленькие подушечки: добавляют муку — и готовят ньокки, которые тают во рту

Не у нас

3 часа назад

В РФ прошел старт продаж Chery Rely R08: что это за авто и сколько стоит

Кулинария

9 часов назад

Вчерашнее картофельное пюре больше не разогреваю: добавляю сыр и жарю золотистые палочки с нежной начинкой
Лайфхаки
5 часов назад

Листья в теплице осенью: как сделать землю рыхлой к весне

Простой осенний способ для теплицы: укрыть гряд...

Кулинария

минуту назад

Итальянцы не выбрасывают даже холодные макароны: заливают яйцами и жарят толстый пирог, который хрустит по краям

Новости Казани

час назад

Курьерам в Казани ограничат скорость и запретят заезд в 15 зон

Новости Казани

2 часа назад

Доля метро и троллейбусов в перевозках казанцев выросла

Новости Татарстана

2 часа назад

В Нижнекамске появился помощник главы по борьбе с коррупцией
Мужскую одежду в Казани стали покупать на 74% чаще
Новости Казани
день назад

Мужскую одежду в Казани стали покупать на 74% чаще

Не у нас

3 часа назад

Историк раскрыл, почему в Сибири перемещали старинные надгробия

Не у нас

3 часа назад

Эксперт Целиков: продажи новых легковых авто в РФ за неделю выросли на 8%

Новости Казани

3 часа назад

В центре Казани из-за повреждения контактной сети встали больше 20 троллейбусов
«Списывал на усталость»: рассказываем, какие му...
Интересное в Казани
6 дней назад

«Списывал на усталость»: рассказываем, какие мужские болезни в Казани развиваются годами без симптомов