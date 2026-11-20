ВТБ фиксирует, что мошенники всё чаще обращаются к россиянам, представляясь сотрудниками госорганов, при этом стремятся оградить жертву от родных, друзей и других людей, которые могли бы помешать реализации мошеннической схемы. Сценарии разные, но логика общая: обострить проблему, предложить «решение» и подвести к передаче денег строго конфиденциально.



Мошенники используют многоходовые схемы для изоляции жертвы:



«Самое опасное в этой схеме – не только страх, но и одиночество. Мошенники прекрасно понимают: человека, которому есть с кем посоветоваться, сложнее обмануть. Важно замечать признаки мошенничества – фраза "никому не говорите" должна насторожить. Услышав ее, прервите разговор и позвоните близкому человеку – этот один звонок стоит дороже любого "безопасного счета" и разрушит обман на первом же шаге. Настоящие сотрудники госорганов или банков никогда не просят сообщать коды из СМС или переводить на «безопасные» счета», – отметил Дмитрий Саранцев, заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности – вице-президент ВТБ.

Ход первый: «конфиденциальность». Звонящий представляется сотрудником правоохранительных органов и с первых слов запрещает рассказывать кому-либо о разговоре: «дело» секретное, иначе «сорвёте операцию и станете фигурантом». Так у человека отнимают право на первый естественный шаг – позвонить близкому.Ход второй: «не кладите трубку». Человека просят оставаться на линии «пока идёт проверка» и не прерывать соединение. Разговор растягивают, переключают между якобы следователем, сотрудником банка и представителем службы безопасности и у каждого из них новый голос, подтверждающий «легенду». Мошенник знает: если жертва положит трубку, чтобы позвонить близким или в банк, то схема развалится.Ход третий: «рядом никого быть не должно». Мошенники убеждают, что родственники могут быть причастны к «делу» или находиться под подозрением: «не сообщайте супругу, он может оказаться замешан». Близкий человек превращается из союзника в угрозу. Одновременно человека отговаривают обращаться в отделение банка: «сотрудники могут быть в сговоре с мошенниками».Ход четвертый: поддельный «реквизит» вместо живого собеседника. В ход идут удостоверения в мессенджерах, «постановления» с печатями, ссылки на фальшивые сайты ведомств. Их задача – заменить жертве реальных людей: вместо консультации в банке – «официальный документ», вместо совета близкого – «предписание следователя».Ход пятый: «безопасный счёт». Полная изоляция: человека, отрезанного от всех, кроме мошенника, убеждают перевести деньги на «защищённый счёт», который «откроет сотрудник банка».



ВТБ уделяет особое внимание комплексному развитию антифрод-систем, страховой защите, а также профилактике мошенничества. Банк развивает сервисы самоограничений и «второй руки», которые позволяют клиентам и их близким контролировать операции и вовремя остановить подозрительный перевод.