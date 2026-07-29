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Т2 усилил сеть на промышленных территориях Татарстана

Служба новостей Автор статьи
Т2, российский оператор мобильной связи, улучши...

пресс-служба Т2

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Т2, российский оператор мобильной связи, улучшил качество сети на территории промышленных зон в Набережных Челнах. Это позволит местным предприятиям автоматизировать процессы и совершенствовать системы мониторинга, а сотрудникам – не терять связь с близкими.

Мобильный оператор T2 улучшил связь на территории, где сконцентрировано несколько промышленных предприятий. Вывод нового оборудования в эфир повышает стабильность мобильного интернета и голосовой связи. Устойчивый сигнал незаменим для оперативной связи между сотрудниками, а также для работы дистанционных систем мониторинга, например, видеонаблюдения.

Телеком-инфраструктура напрямую влияет на возможности предприятий – как малых, так и масштабных, которые являются точками экономического роста Татарстана. Поэтому в своей технической стратегии оператор Т2 уделяет таким территориям повышенное внимание. В прошлом году Т2 улучшила LTE-покрытие в ОЭЗ «Алабуга», где работает порядка 25 тысяч человек. Также технические работы прошли на промышленных территориях Нижнекамска.

По итогам 2025 года Т2 нарастила объемы строительства в Татарстане на 318% – новые сайты появились там, где аналитики оператора фиксировали рост трафика, и, как следствие, необходимость в инфраструктурной модернизации. В 2026 году оператор также держит курс на планомерное развитие сети в регионе, постоянно выявляя локации, которые особенно остро нуждаются в усилении и модернизации.

Константин Гагаринов, директор казанского филиала Т2:

«Одна из задач цифровизации – это создание условий для развития экономики в российских регионах. Стабильная связь на промышленных территориях – это стратегический инструмент, который меняет структуру производства, повышает эффективность и дает возможности для масштабирования. Задача Т2 как мобильного оператора – своевременно анализировать динамику использования трафика в промзонах и создавать условия, чтобы потребности местных компаний в качественной связи были полностью закрыты».

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