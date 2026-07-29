Т2 усилил сеть на промышленных территориях Татарстана

Т2, российский оператор мобильной связи, улучшил качество сети на территории промышленных зон в Набережных Челнах. Это позволит местным предприятиям автоматизировать процессы и совершенствовать системы мониторинга, а сотрудникам – не терять связь с близкими.

Мобильный оператор T2 улучшил связь на территории, где сконцентрировано несколько промышленных предприятий. Вывод нового оборудования в эфир повышает стабильность мобильного интернета и голосовой связи. Устойчивый сигнал незаменим для оперативной связи между сотрудниками, а также для работы дистанционных систем мониторинга, например, видеонаблюдения.

Константин Гагаринов, директор казанского филиала Т2: