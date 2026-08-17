Первая в своей категории: сотрудница «Транснефть – Прикамье» отличилась на Пермском трейле

Специалист Пермского РНУ Анна Карпова преодолела дистанцию «Пермского трейла» с лучшим результатом в своей возрастной категории. Забег считается третьим официальным спутником Пермского марафона, так как входит в официальную единую серию беговых событий в преддверии масштабного соревнования региона.

Участниками забега по природному рельефу стали более 600 человек. Главная особенность трейла — нестабильная поверхность под ногами: грунт, камни, корни деревьев, песок, грязь. Из-за этого бегунам требуется постоянно подстраиваться под рельеф, удерживать баланс и грамотно распределять силы. Испытав себя и насладившись красотой трассы, бегуны получили на финише заслуженные медали.

«Горки вверх и вниз, грязно, весело, местами непросто и очень атмосферно. Приятным бонусом стало первое место в своей возрастной категории на 10 км. Кажется, что с трейлами все только начинается!», - поделилась впечатлениями Анна Карпова.

Корпоративная политика «Транснефть – Прикамье» мотивирует работников заниматься спортом системно, что позволяет нефтепроводчикам добиваться лидерства на соревнованиях различного уровня.