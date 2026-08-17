Польза

ВТБ усиливает защиту: предупредит о входе в аккаунт с другого устройства

Служба новостей Автор статьи
Теперь если во время сессии в ВТБ Онлайн кто-то...

Пресс-служба ВТБ

Подписаться на Дзен.канал

Теперь если во время сессии в ВТБ Онлайн кто-то попытается войти в аккаунт клиента с другого устройства, владелец счета сразу получит уведомление. В один клик можно завершить все активные сессии и мгновенно заблокировать доступ для злоумышленников.

Новый инструмент помогает остановить атаку на раннем этапе — до того, как мошенники успеют воспользоваться счетами. После принудительного завершения сессий потребуется повторная авторизация — это дополнительно защищает данные и деньги клиентов. Функция уже доступна в интернет-банке и мобильных приложениях на iOS и Android.

В разделе безопасности можно в любой момент проверить историю входов, увидеть список подключенных устройств и завершить все активные сессии.

По данным Банка России, во втором квартале банки зафиксировали 458,7 тыс. операций без согласия клиентов — это на 7,5% меньше, чем в первом квартале. Снижение стало возможным благодаря развитию защитных механизмов в цифровых сервисах.

«Даже если мошенники получают доступ к аккаунту, им становится все сложнее действовать незаметно. Уведомления о входе, контроль устройств и возможность мгновенно завершить сессии помогают клиенту быстро реагировать и защищать свои средства. Предупрежден — значит вооружен», — отметил руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Алексей Курзяков.

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Султан Брунея снял все титулы с невестки за грубое поведение

Гид по Казани

день назад

Казань для искателей впечатлений: собрали гид по местам, которые не оставят равнодушным

уничтожение тараканов в балашихе

Кулинария

день назад

Борщ теряет яркий цвет из-за одной ошибки: простой прием сохраняет его насыщенно-красным

Не у нас

9 часов назад

Внешний долг России прошел рубеж в 300 млрд долларов

диетолог нутрициолог в Новосибирске

Не у нас

10 часов назад

В ГАИ назвали лекарства, которые грозят снижением реакции при вождении

Технологии

день назад

Kingdom Hearts IV выйдет в конце 2027 года и получит мир по «Тайне Коко»

Кулинария

17 часов назад

Гречку смешиваю с фаршем и жарю как котлеты: простой ужин из продуктов, которые всегда дома

Кулинария

день назад

Тесто для пирожков получается тяжелым из-за одной ошибки: простое правило делает его воздушным
Новости Татарстана
12 часов назад

В Татарстане 18 августа ожидаются дожди и потепление до 25 градусов

18 августа в Татарстане ожидаются дожди, грозы ...

Новости Казани

минуту назад

Минниханов сообщил об открытии обновленного ТЮЗа в Казани

Новости России

день назад

Владельцы Samsung и Xiaomi чаще других подключают ускорение мобильного интернета

Кулинария

час назад

Макароны смешиваю с яйцом и сыром: вчерашний гарнир превращается в завтрак за 10 минут

Технологии

2 часа назад

Механическая сила переключает диоксетан на новый путь распада
Установка СКИФ сделает Россию первоисточником с...
Технологии
3 дня назад

Установка СКИФ сделает Россию первоисточником самых точных данных

Технологии

2 часа назад

«Бомбора» начала принимать предзаказы на книгу о Demon's Souls

Новости Татарстана

2 часа назад

Студотряды РТ собрали почти 1 млн рублей на «Дне ударного труда»

Технологии

3 часа назад

Rebel Wolves обновила системные требования The Blood of Dawnwalker
Вторичный рынок все увереннее конкурирует с пе...
Новости России
6 дней назад

Вторичный рынок все увереннее конкурирует с первичным – исследование Домклик и Центра финансовой аналитики