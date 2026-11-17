Миллениалы формируют основной спрос на ипотеку, главным инструментом для них является семейная госпрограмма, показало совместное исследование ВТБ и экосистемы недвижимости М2. Старшие поколения — бумеры и иксы — чаще оформляют рыночные программы, а зумеры используют их так же часто, как льготные.







Какие ипотечные программы выбирают поколения

На первичном рынке на миллениалов в текущем году приходится 70% ипотечных выдач, следует из данных М2, агрегирующих статистику 15 российских банков. Следом за ними идут зумеры (16%), замыкает тройку лидеров поколение X (14%). За год структура спроса в этом сегменте жилья скорректировалась: доля миллениалов снизилась на 8 п.п. при одновременном росте доли зумеров и иксов на 4 п.п. каждая.На вторичном рынке основной спрос на ипотекутакже приходится на миллениалов — 55%. За ними следуют иксы (26%) и зумеры (18%). Здесь доля миллениалов также снизилась на 8 п.п. при зеркальном росте доли иксов, при этом доля зумеров осталась стабильной (18%).

В разрезе программ ипотечного кредитования все поколения, кроме бумеров и иксов, в основном обращаются за семейной ипотекой. Доля таких сделок среди миллиниалов - 62%, у зумеров — 42%, у иксов — 21%. Спрос на рыночные программы распределяется следующим образом: у бумеров на них приходится 81% сделок, у иксов — 72%, у зумеров — 47%, у миллениалов — 33%.



Различия в выборе программ эксперты связывают с жизненным этапом и финансовыми возможностями каждого поколения. Миллениалы — абсолютные лидеры по семейной ипотеке, у значительной части из них есть дети до 7 лет — ключевое требование программы. Зумеры пользуются льготой, когда уже стали родителями, однако для многих барьером остаётся первоначальный взнос, а у работающих в ИТ есть еще одна выгодная альтернатива — программа со ставкой не более 6 %.



Старшие поколения, чьи дети и внуки уже выросли, под условия льгот чаще не попадают, поэтому выбирают рыночные кредиты: в альтернативных сделках им достаточно занять в среднем лишь 10-30 % стоимости квартиры, что даже при высоких ставках на короткий срок не даёт критической переплаты.



«Чеки», взносы и метраж

Средний «чек» по ипотеке в этом году снизился у всех поколений, при этом размер первоначального взноса заметно вырос — особенно у миллениалов и зумеров. Увеличилась и средняя площадь приобретаемого жилья.



Так, по данным ВТБ, у бумеров средний размер жилищного кредита сократился с 3,9 до 3,5 млн рублей, при этом первоначальный взнос вырос с 3,8 до 4,2 млн рублей, а средняя площадь покупаемого жилья - с 53,1 до 65,6 кв. м (максимальный прирост среди всех поколений — на 12,5 кв. м за год). У поколения X средний «чек» ипотеки снизился с 5,1 до 4,4 млн рублей, первый взнос увеличился с 3,1 до 4,0 млн рублей, площадь — с 54,9 до 62 кв. м.



Миллениалы кредитовались в среднем на 5,6 млн рублей в прошлом году против 5,3 млн рублей в текущем; взнос у них вырос с 2,6 до 3,9 млн рублей — это один из самых заметных приростов, а площадь покупок увеличилась с 57,9 до 64,8 кв. м. У зумеров средний чек снизился с 5,1 до 4,5 млн рублей, первоначальный взнос вырос с 2,0 до 2,7 млн рублей, а площадь практически не изменилась — с 58,2 до 58,7 кв. м.

«Структура ипотечного спроса меняется, и это естественный жизненный цикл поколений. Старшие зумеры, родившиеся на рубеже 1990‑х и 2000‑х, массово выходят на рынок труда и задумываются о первом собственном жилье — часто при финансовой поддержке родителей и с фокусом на современные ЖК с развитой инфраструктурой. Миллениалы, которым сегодня в основном 30-45 лет, уже успели решить жилищный вопрос в период действия массовых льготных программ — отсюда эффект удовлетворённого спроса и снижение их доли. Иксы, будучи экономически самой стабильной группой с накоплениями, инвестируют в недвижимость, покупая квартиры для детей „на будущее“», — резюмировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ, гендиректор экосистемы недвижимости М2 Сергей Бабин.

*Бумеры - люди, которые родились в 1946 - 1963 гг; поколение Х - в 1964 - 1980 гг; миллениалы - 1981 - 1996 гг.