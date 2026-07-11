Обычные крышки оказались на вес золота: 7 способов использовать их совсем не по назначению

Не выбрасывайте старые крышки от кастрюль: дома и на даче им легко найти работу

Лишняя крышка от кастрюли часто лежит в шкафу годами. Кастрюли уже нет, ручка целая, металл крепкий, стекло без трещин — выбросить жалко. И правильно: такая вещь может заменить подставку, лоток для мелочей, садовый маркер или простой дачный декор.

Подставка под горячую посуду

Большая металлическая крышка легко выдержит чайник, сотейник, сковороду или небольшой казан. Её можно положить на столешницу, деревянный стол на веранде, табурет возле мангала или рабочую поверхность в летней кухне.

Если ручка мешает, крышку переворачивают или снимают старую фурнитуру. Получается прочная круглая пластина, которую не жалко поцарапать, испачкать золой или поставить рядом с печкой.

На даче такая подставка выручает постоянно: под горячую банку при заготовках, кастрюлю с компотом, шампуры, ковш с кипятком, крышку от казана.

Лоток для шурупов и гвоздей

Во время ремонта мелкие детали любят исчезать. Шурупы, гайки, шайбы, гвозди, саморезы и насадки удобно складывать в старую крышку. Бортики не дают им раскатиться по столу и полу.

Стеклянная крышка хороша тем, что содержимое видно сразу. Металлическую лучше оставить для гаража, сарая или мастерской, где царапины никого не смущают.

В такую ёмкость также можно поставить банку с краской, кисти, губку, тюбик клея, масло для инструмента. Стол останется чище, а после работы крышку достаточно протереть.

Место для ключей и кухонной мелочи

Небольшая крышка может стать лотком в прихожей. В неё кладут ключи, монеты, флешки, заколки, резинки, украшения, батарейки и другие предметы, которые обычно теряются перед выходом.

Для более аккуратного вида крышку моют, обезжиривают и красят. На дно можно положить кусок ткани, пробку или тонкий коврик. Тогда ключи не будут звенеть и царапать поверхность.

На кухне такой лоток пригодится для зажимов, чайных ситечек, пакетиков со специями, крышек от банок или губок возле раковины. Ржавые изделия рядом с едой использовать не стоит.

Садовые маркеры и поддоны

На участке старые крышки тоже не пропадут. Металлическую крышку можно превратить в маркер для грядки: написать «морковь», «лук», «укроп», «салат» стойкой краской и закрепить на колышке.

Ещё один вариант — поддон под горшок. Крышка соберёт лишнюю воду после полива и защитит полку, крыльцо или подоконник в теплице.

Стеклянными крышками удобно накрывать тарелки с ягодами, фруктами или выпечкой на улице. Они защищают еду от пыли, ос и мух. Только не ставьте холодное стекло на очень горячую посуду: резкий перепад температуры может его повредить.

Блики против птиц

Блестящие металлические крышки можно подвесить возле ягодных кустов. На солнце они дают блики, а от ветра слегка двигаются и иногда отпугивают птиц.

Для подвеса лучше брать нержавеющую или оцинкованную проволоку. Обычная быстро ржавеет после дождей. Крепление делайте прочным, чтобы крышку не сорвало порывом ветра.

Такую же металлическую поверхность можно использовать рядом с садовой лампой как простой отражатель. Свет будет заметнее в тёмном углу возле сарая, дорожки или калитки.

Декор для забора и сарая

Несколько крышек легко превратить в яркое панно. Их очищают, обезжиривают, грунтуют и красят в разные цвета. Потом крепят на забор, стену сарая, летнюю кухню или старую хозяйственную дверь.

Перед покраской металл лучше протереть уайт-спиритом и покрыть грунтом. Тогда краска ляжет ровнее и дольше продержится под дождём и солнцем.

Из крышек можно сделать круги, цветы, солнца, подвесные мобили или просто цветные пятна на скучной стене. Такой декор стоит почти ничего, зато быстро оживляет участок.

Что проверить перед переделкой

Перед новым использованием осмотрите крышку. Трещины на стекле, острые сколы, ржавые края, шатающаяся ручка — плохие признаки. Такой предмет легко поранит руки или разобьётся в неподходящий момент.

Для кухни подходят только чистые и целые крышки без ржавчины, старой краски и запаха химии. Для мастерской и сада требования проще, но безопасность всё равно важна.

Старая крышка выглядит бесполезной только в дальнем шкафу. Стоит дать ей новую задачу — и она ещё долго служит в доме, гараже, теплице или на даче, делится usolie.info.

Рекомендуем также: