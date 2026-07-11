Нейросеть DeepSeek не работает 11 июля: сбои в России

В России зафиксирован массовый сбой в работе китайской нейросети DeepSeek. Пользователи жалуются на долгие ответы, перегруз сайта и полную недоступность ресурса. Данные об этом предоставил детектор сбоев DownDetector в "Макс". Чаще всего о неполадках сообщают из Санкт-Петербурга, Кировской области, Воронежского и Тюменского регионов. По их словам, DeepSeek перестал открываться. Также ограничена отправка сообщений в чатах нейросети. Жалобы начали поступать после 01:00 11 июля. Пользователи отмечают низкое качество работы ресурса. Вечером 10 июля жители и гости Петербурга жаловались на перебои в мобильном интернете. Наибольшее количество обращений пришлось на время после 20:00, превысив 330. Также сообщалось о проблемах с приложениями Сбербанка, ТБанка и Google. пишет Комсомольская правда.