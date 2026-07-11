Ментальный ИИ-тренер мотивирует не бросать утренние пробежки

В России создан необычный ИИ-помощник для бега. Он не считает километры и не составляет планы тренировок, а помогает сохранить мотивацию. Разработка Сеченовского университета ведет с пользователем диалог до и после пробежки, превращая искусственный интеллект в персонального «ментального тренера» для спортсменов-любителей. сообщает Известия.

ИИ-помощник подстраивается индивидуально под каждого человека, узнает его особенности, подбирает подходящие слова и варианты поддержки. По мнению психологов, такой помощник может знать о человеке больше, чем тренер или спортивная команда, что делает взаимодействие более персонализированным. При этом специалисты подчеркивают: при серьезных проблемах с мотивацией или здоровьем инструмент не заменит врача или психотерапевта.

Студенты Сеченовского университета разработали программу «Ника» — ИИ-собеседник, мотивирующий бегунов не бросать занятия. Стартап родился в совместном кампусе университета и «Школы 21». Система построена на оригинальной большой языковой модели. Сначала приложение знакомится с пользователем, узнает о его привычках и мотивации, после чего начинает диалог. Алгоритм помогает найти моральные силы выйти на пробежку и остается на связи во время тренировки. «Ника» пишет пользователю сама, мотивируя не откладывать занятие. В приложении есть раздел аналитики и журнал для систематизации тренировок.

Перед разработкой студенты проанализировали рынок и обучили ИИ-помощника на данных реальных любителей бега. По словам разработчиков, за рубежом есть похожие проекты, но ни один не стал полноценным помощником, а в России эта ниша свободна. Сейчас приложением в тестовом режиме пользуются более 250 спортсменов. Разработчики планируют совершенствовать продукт и выпустить версии для различных платформ.

Кризисный психолог Анна Базанова отметила, что тренировки с ИИ-помощником способствуют развитию осознанности и повышают открытость новому опыту. Эксперт рабочей группы SportNet НТИ Екатерина Юлдашева считает, что модель создает эффект присутствия персонального тренера и обеспечивает индивидуальную психологическую поддержку. Однако клинический психолог Ян Левицкий предупредил: в ситуациях сильных эмоциональных потрясений полноценную поддержку может обеспечить только другой человек. Эксперт НТИ Леонид Дробышевич добавил, что «Ника» закрывает промежуток между трекерами и ментальными сервисами, помогая организовать себя и не откладывать тренировки.