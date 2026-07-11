Наука

Ментальный ИИ-тренер мотивирует не бросать утренние пробежки

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В России создан ИИ-помощник для бега «Ника», ко...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

В России создан необычный ИИ-помощник для бега. Он не считает километры и не составляет планы тренировок, а помогает сохранить мотивацию. Разработка Сеченовского университета ведет с пользователем диалог до и после пробежки, превращая искусственный интеллект в персонального «ментального тренера» для спортсменов-любителей. сообщает Известия.

ИИ-помощник подстраивается индивидуально под каждого человека, узнает его особенности, подбирает подходящие слова и варианты поддержки. По мнению психологов, такой помощник может знать о человеке больше, чем тренер или спортивная команда, что делает взаимодействие более персонализированным. При этом специалисты подчеркивают: при серьезных проблемах с мотивацией или здоровьем инструмент не заменит врача или психотерапевта.

Студенты Сеченовского университета разработали программу «Ника» — ИИ-собеседник, мотивирующий бегунов не бросать занятия. Стартап родился в совместном кампусе университета и «Школы 21». Система построена на оригинальной большой языковой модели. Сначала приложение знакомится с пользователем, узнает о его привычках и мотивации, после чего начинает диалог. Алгоритм помогает найти моральные силы выйти на пробежку и остается на связи во время тренировки. «Ника» пишет пользователю сама, мотивируя не откладывать занятие. В приложении есть раздел аналитики и журнал для систематизации тренировок.

Перед разработкой студенты проанализировали рынок и обучили ИИ-помощника на данных реальных любителей бега. По словам разработчиков, за рубежом есть похожие проекты, но ни один не стал полноценным помощником, а в России эта ниша свободна. Сейчас приложением в тестовом режиме пользуются более 250 спортсменов. Разработчики планируют совершенствовать продукт и выпустить версии для различных платформ.

Кризисный психолог Анна Базанова отметила, что тренировки с ИИ-помощником способствуют развитию осознанности и повышают открытость новому опыту. Эксперт рабочей группы SportNet НТИ Екатерина Юлдашева считает, что модель создает эффект присутствия персонального тренера и обеспечивает индивидуальную психологическую поддержку. Однако клинический психолог Ян Левицкий предупредил: в ситуациях сильных эмоциональных потрясений полноценную поддержку может обеспечить только другой человек. Эксперт НТИ Леонид Дробышевич добавил, что «Ника» закрывает промежуток между трекерами и ментальными сервисами, помогая организовать себя и не откладывать тренировки.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Гороскопы

21 час назад

Белоснежная полоса уже на пороге: астролог назвала три знака, которым скоро невероятно повезёт

Гороскопы

день назад

Красота июля может обмануть: этим знакам Зодиака стоит готовиться к неприятным поворотам

как уничтожить траву на участке

Технологии

6 часов назад

Российский перехватчик «Хант» предугадает маневры дронов

Технологии

15 часов назад

Apple выплатит владельцам iPhone до 95 долларов: кому положена компенсация

монтаж металлических дверей цена в Санкт-Петербурге

Польза

день назад

Фраза «у меня всё хорошо» опаснее, чем кажется: вот какую жизненную истину стоит запомнить навсегда

Новости России

день назад

Пенсионерам 1946–1966 годов рождения готовят новую выплату: кто сможет получить ежемесячную надбавку с июля

Важное в РТ

день назад

Уровень Куйбышевского водохранилища у Казани превысил норму
Бизнес новости Казани
2 часа назад

Число самозанятых в Татарстане выросло вдвое за два года

Число самозанятых в Татарстане за два года выро...

Технологии

час назад

Apple подала в суд на разработчика ChatGPT из-за коммерческой тайны

Новости Казани

3 часа назад

Завершен важный этап реставрации Петропавловского собора в Казани

Наука

4 часа назад

Органоид почки человека выращен из стволовой клетки

Новости России

5 часов назад

Получаете пенсию на карту — проверьте этот срок: правило 3 месяцев может стать неожиданностью
Почти половина прожиточного минимума уходит на ...
Новости Татарстана
3 часа назад

Почти половина прожиточного минимума уходит на еду в Татарстане

Новости Татарстана

6 часов назад

Зюганов в Казани: у Татарстана есть чему поучиться

Автоновости Казани и Мира

7 часов назад

Видео с места ДТП в Казани: автомобиль сбил женщину насмерть

Наука

7 часов назад

Невролог назвал способы снижения риска деменции
«Новый свет»: где загородная тишина встречается...
Интересное в Казани
4 дня назад

«Новый свет»: где загородная тишина встречается с городским комфортом