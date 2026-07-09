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Уровень Куйбышевского водохранилища у Казани превысил норму

Служба новостей Автор статьи
Уровень Куйбышевского водохранилища у Казани пр...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В районе Казани уровень Куйбышевского водохранилища поднялся выше нормы из-за дождевых паводков. На 9 июля показатель составил 53,19 метра — это на 19 сантиметров превышает стандартные 53 метра. Вода подмывает берега в некоторых местах, сообщили в минэкологии Татарстана. об этом сообщает Мой Альметьевск.

Для снижения уровня с 9 по 20 июля планируется увеличить сброс на гидроузлах Волжско-Камского каскада с 6,3 до 8,5 тысяч кубометров в секунду. Такое решение предварительно согласовано на заседании межведомственной группы при Росводресурсах. Новые параметры работы установлены до 10 августа.

По прогнозу МЧС, у Верхнего Услона уровень составляет 53,19 метра. До критической отметки остается 1,05 метра. На Нижнекамском водохранилище у Набережных Челнов вода поднялась до 63,53 метра — до опасного уровня еще 2,37 метра.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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