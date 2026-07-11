Четверо тяжело ранены: кадры с места ДТП с автобусом в Татарстане

В Черемшанском районе Татарстана около половины второго ночи автобус, следовавший из Самары в Челны, съехал с трассы и перевернулся. Транспортное средство вылетело в кювет и завалилось на бок. Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ опубликовала фото с места происшествия. В результате аварии пострадали 15 человек, среди них один ребенок. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. пишет Kazanfirst.ru.