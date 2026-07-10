Беру стакан кефира и горсть малины: получается пирог, который исчезает со стола первым

Пышный пирог с малиной на кефире: простой рецепт из доступных продуктов

Домашний пирог не обязан быть сложным. Иногда самые удачные рецепты получаются из того, что уже есть на кухне: яйца, кефир, мука, сахар и горсть ягод. Этот кефирный пирог с малиной выходит высоким, мягким и ароматным, а готовится без дорогих ингредиентов и долгой возни.

Почему кефирное тесто получается таким мягким

Кефир хорошо работает в домашней выпечке: он делает мякиш нежным, чуть влажным и не даёт пирогу быстро высохнуть. В паре с разрыхлителем тесто поднимается ровно, без тяжёлой плотности, которая часто бывает у быстрых пирогов.

Главное — не перемешивать массу слишком долго после добавления муки. Если активно взбивать тесто на этом этапе, пирог может получиться менее воздушным. Лучше взять лопатку или венчик и соединить ингредиенты до однородности без лишних движений.

Малина добавляет пирогу яркую кислинку и сочность. Подойдёт свежая ягода, но замороженную тоже можно использовать. Размораживать её заранее не обязательно, иначе она пустит слишком много сока и может окрасить тесто.

Какие продукты понадобятся

Для пирога возьмите 200 граммов малины, 2 яйца, 180 граммов сахара, 220 миллилитров кефира, 260 граммов муки и 1,5 чайной ложки разрыхлителя.

Кефир можно брать любой жирности. Слишком кислый продукт тоже подойдёт: в выпечке он обычно не чувствуется, зато помогает тесту стать мягче. Муку лучше заранее просеять вместе с разрыхлителем, чтобы масса получилась легче.

Если малина очень кислая, количество сахара можно немного увеличить. Для более спокойного вкуса хватит стандартных 180 граммов. Любителям ванильной выпечки можно добавить щепотку ванилина или чайную ложку ванильного сахара.

Как замесить тесто

Разбейте в миску 2 яйца, добавьте сахар и взбивайте около двух минут, пока масса не станет светлее и пышнее. Чем лучше взбиты яйца на первом этапе, тем выше получится пирог.

Влейте кефир и аккуратно перемешайте. Затем добавьте муку с разрыхлителем. Вмешивайте сухие ингредиенты постепенно, без резких движений. Тесто должно получиться гладким, средней густоты, похожим на массу для классического заливного пирога.

Форму застелите пергаментом или смажьте маслом. Выложите тесто, разровняйте поверхность и распределите сверху малину. Ягоды можно слегка вдавить, но не нужно полностью утапливать их в тесте.

Сколько выпекать пирог

Духовку заранее разогрейте до 180 градусов. Поставьте форму на средний уровень и выпекайте примерно 35 минут. Точное время зависит от духовки и размера формы.

Если верх быстро румянится, прикройте пирог пергаментом или фольгой. Так он успеет пропечься внутри и не подгорит сверху.

Готовность удобно проверять деревянной шпажкой. Воткните её в центр пирога: если на ней нет мокрого теста, выпечку можно доставать. Ягодный сок на шпажке допустим, главное — не спутать его с сырым тестом.

Как подать пирог вкуснее

После духовки пирогу лучше дать немного остыть прямо в форме. Горячее кефирное тесто очень нежное, поэтому при нарезке может крошиться. Через 15–20 минут мякиш стабилизируется, а вкус станет мягче.

Перед подачей пирог можно посыпать сахарной пудрой. Если хочется десертного варианта, добавьте ложку сметаны, шарик мороженого или немного густого йогурта. Малина хорошо сочетается с лёгкой сливочной кислинкой.

Такой пирог удобно печь к чаю, брать на дачу или готовить, когда гости уже почти на пороге. Продукты простые, тесто замешивается быстро, а результат выглядит так, будто над выпечкой пришлось повозиться гораздо дольше, делится kubnews.ru.

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