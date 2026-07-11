Наука

Голикова объявила о старте исследований влияния питания на ДНК

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что отечественные ученые начали изучать возможность коррекции генетики с помощью диеты. Исследования проводятся совместно с зарубежными коллегами. По словам Голиковой, это направление является важной составляющей здорового долголетия. Она отметила, что специалисты уже работают над несколькими темами, и как только появятся результаты, их обнародуют. сообщает Царьград.

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