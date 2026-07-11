Голикова объявила о старте исследований влияния питания на ДНК

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что отечественные ученые начали изучать возможность коррекции генетики с помощью диеты. Исследования проводятся совместно с зарубежными коллегами. По словам Голиковой, это направление является важной составляющей здорового долголетия. Она отметила, что специалисты уже работают над несколькими темами, и как только появятся результаты, их обнародуют. сообщает Царьград.