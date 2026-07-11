Наука

Постковидный синдром связали с гибелью дофаминовых нейронов

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Канадские нейрофизиологи выяснили, что постковидный синдром сопровождается массовой гибелью дофаминовых нейронов мозга. Это открытие объясняет такие симптомы, как постоянная усталость и когнитивные нарушения, сообщила пресс-служба Центра по проблемам зависимости и психического здоровья (CAMH). пишет ТАСС.

Ведущий научный сотрудник CAMH Джеффри Мейер отметил, что при других заболеваниях потеря дофаминовых нейронов вызывает медлительность, ухудшение памяти и другие проблемы. По его словам, аналогичные процессы происходят у носителей постковида.

Ученые пришли к выводу после изучения снимков мозга двух десятков пациентов с постковидным синдромом и здоровых добровольцев. Два года назад они обнаружили воспаления в дофаминовых зонах мозга у носителей синдрома, что побудило к дальнейшим исследованиям.

В ходе эксперимента добровольцам вводили вещество, связывающееся с белком VMAT2 на поверхности дофаминовых нейронов. С помощью позитронно-эмиссионного томографа ученые сравнили количество и активность этих нейронов у пациентов и здоровых участников.

Оказалось, что у носителей постковида значительно меньше дофаминовых нейронов, особенно в полосатом теле — отделе мозга, отвечающем за мотивацию и мышечный тонус. Также аномалии зафиксированы в базальных ядрах, связанных с двигательной активностью и памятью.

По мнению исследователей, терапия постковидного синдрома должна включать не только подавление воспалений, но и стимуляцию выработки дофамина. Это повысит эффективность лечения и поможет справиться с симптомами, вызванными дефицитом гормона.

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