Наука

Ученые предложили пересмотреть базовое понятие химии об индуктивном эффекте

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Ученые из Университета Ньюкасла предложили пере...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Исследователи из Университета Ньюкасла выступили с предложением пересмотреть одно из фундаментальных понятий органической химии, которое почти столетие преподавалось студентам без изменений. Согласно новому исследованию, традиционное объяснение индуктивного эффекта не всегда соответствует реальному поведению электронов, смоделированному на современных компьютерах. об этом сообщает RuSamara.

Группа под руководством доктора Эдвина Джонсона установила, что привычная модель, описывающая передачу электронной плотности по цепочке химических связей, дает сбои в ряде важных случаев. Вместо этого ученые предлагают более простой подход: объяснять свойства молекул через общее распределение электронов по всей структуре, не привязываясь к передаче на большие расстояния.

Джонсон отметил, что результаты работы могут повлиять как на преподавание химии, так и на научные исследования. Органическая химия лежит в основе создания новых лекарств, современных материалов и множества повседневных технологий, поэтому неточность в фундаментальных понятиях способна исказить понимание и в прикладных областях.

Авторы не утверждают, что органическую химию перевернули с ног на голову. Речь идет о корректировке привычного упрощения, которым пользовались десятилетиями. Новая система, как надеются исследователи, сделает объяснение более последовательным и даст ученым более четкую основу для работы.

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