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Эксперт ВТБ Мои Инвестиции рассказал, зачем открывать ИИС

Служба новостей Автор статьи
Инвестиционный консультант ВТБ Мои Инвестиции С...

Источник - пресс-служба ПАО ВТБ

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Инвестиционный консультант ВТБ Мои Инвестиции Степан Сумин объяснил, почему индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) стоит рассматривать как инструмент долгосрочных накоплений. По его словам, работу с ИИС можно сравнить с марафоном: «Инвестиции через ИИС тренируют выдержку на длинной дистанции». Как и в спорте, здесь важно правильно распределять собственные ресурсы и не ждать мгновенного результата. Счета, открытые в 2026 году, нужно держать не меньше пяти лет.

Эксперт напомнил, что ИИС позволяет получать налоговые льготы. Можно получать налоговый вычет со взносов до 400 тысяч рублей в год, а при соблюдении условий – не платить НДФЛ с инвестиционного дохода в пределах 30 млн рублей.

В 2024 году введён ИИС третьего типа (ИИС-3). С взносов на ИИС-3 можно вернуть до 52 тысяч рублей в год при НДФЛ 13% и до 88 тысяч — если ставка составляет 22%.

Ещё одно преимущество ИИС-3 – возможность снять деньги на оплату дорогостоящего лечения без закрытия счета и потери налоговых льгот. Пополнять ИИС можно без ограничений, а получать выплаты не только на сам счет, но и на карту.

Для более гибкого управления активами можно открыть одновременно до трех ИИС. Сумин выделил три формата работы с капиталом на ИИС. Первый — самостоятельное управление: инвестор сам выбирает инструменты и совершает сделки. Второй — работа с инвестиционным консультантом, который объясняет рыночную ситуацию и сопровождает принятие решений. Это особенно актуально в условиях высокой волатильности. Третий — доверительное управление, когда капиталом занимается профессиональный управляющий в соответствии с выбранной стратегией. Таким образом, инвестор может выбрать подходящий формат и сравнивать результаты разных стратегий, ориентируясь на собственные цели и отношение к риску.

Сегодня инвесторы предпочитают более взвешенный подход к формированию портфеля и чаще всего выбирают консервативные инструменты, например, облигации федерального займа со сроком погашения от трех до семи лет.

Примечательно, что семь из десяти клиентов ВТБ Мои Инвестиции с ИИС – из регионов. Такой счёт выбирают в основном зрелые инвесторы: 64% клиентов – 40 лет и старше, каждый пятый – старше 60. Это поколение уже думает о будущей пенсии, и пятилетний минимальный срок ИИС третьего типа совпадает с привычным для него горизонтом накоплений.

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