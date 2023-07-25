Злоупотребляли своими полномочиями: В Челнах задержаны сотрудники «КАМАЗа» и «Ремдизель»

В Челнах задержаны сотрудники «КАМАЗа» и «Ремдизель» за махинации в 156 миллионов

В суде будет рассмотрено уголовное дело на мужчин, которыми был нанесен ущерб в 156,4 миллиона рублей двум крупным предприятия города: торгово-финансовой компании «КАМАЗа» и АО «Ремдизель». Следователи предполагают, что обвиняемые, используя свои служебные полномочия, предоставляли необоснованную скидку на автотехнику контрагентам АО «Ремдизель», а также увеличили себе премию.

Как сообщает пресс-служба суда, по данным фактам заведено уголовное дело по части 1 статьи 201 «Злоупотребление полномочиями», по пунктам «а, б» части 2 статьи 165 «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».