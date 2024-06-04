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ЖК под Казанью остался без света и воды из-за удара молнии в опору ЛЭП

В компании, которая обслуживает Пестречинский район, подчеркнули, что молния ударила в столб в районе ул. Гаврилова

pixabay.com

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В жилищном комплексе «Царево» в опору ЛЭП попала молния, поселок остался без электричества и водоснабжения. Об этом «БИЗНЕС Online» сообщили в компании «Транзитэнергомонтаж».

В компании, которая обслуживает Пестречинский район, подчеркнули, что молния ударила в столб в районе ул. Гаврилова. По информации диспетчера, света нет в Шигалеево и «Царево». Кроме того, люди жалуются на отсутствие воды, потому что насосы работают именно от электричества.

Местные жители рассказали, что в домах появилось электричество, но воды до сих пор нет.

Ранее мы писали о том, что в Казани дорога утопает в пене.

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