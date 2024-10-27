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Живодер из Азнакаево выбрасывает кошек из окна

Татарстанцы верят на в то, что сотрудники полиц...

pixabay.com

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В Азнакаево люди рассказали о жестоком обращении с животными.

В соцсетях появился ролик, на котором можно увидеть, как кошку выкидывают из окна на ул. Нефтяников, 21. Потерпевшая ударилась о козырек дома и чудом приземлилась на лапки.

По словам жильцов, это происходит не в первый раз. Потенциальный виновник - мужчина, который живет в этом доме и часто издевается над кошками, выкидывая их из окна. Об этом рассказали в телеграм-канале «Жесть Казани».

Татарстанцы верят на в то, что сотрудники полиции вмешаются в эту ситуацию и накажут живодера.

Ранее мы писали о том, что в Казани жители жилищного комплекса «Светлая долина» жалуются на агрессивных подростков.

Известно, что полиция Казани провела расследование и установила личности несовершеннолетних правонарушителей. Сотрудники Управления МВД России по Казани начали работу с подростками и их родителями.

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