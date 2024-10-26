В Казани жители ЖК «Светлая долина» жалуются на агрессивных подростков
pro город
Жители казанского жилого комплекса «Светлая Долина» выразили беспокойство по поводу агрессивного поведения подростков, которые совершают нападения на прохожих.
В социальных сетях они рассказали, что подростки уже причинили вред окружающим: нападали на женщин, разгромили уличный туалет, а также говорили жильцам непристойные слова и звонили в домофоны.
Полиция Казани провела расследование и установила личности несовершеннолетних правонарушителей. Сотрудники Управления МВД России по Казани начали работу с подростками и их родителями. После проведения проверки будет принято решение о дальнейших действиях.
Полиция обращается ко всем, кто пострадал от действий подростков, с просьбой обратиться за помощью, пишет «Татар-информ».
Самые свежие новости саммита BRICS в телеграм-канале мероприятия BRICS | Главные новости БРИКС