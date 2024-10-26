Жители казанского жилого комплекса «Светлая Долина» выразили беспокойство по поводу агрессивного поведения подростков, которые совершают нападения на прохожих.

В социальных сетях они рассказали, что подростки уже причинили вред окружающим: нападали на женщин, разгромили уличный туалет, а также говорили жильцам непристойные слова и звонили в домофоны.

Полиция Казани провела расследование и установила личности несовершеннолетних правонарушителей. Сотрудники Управления МВД России по Казани начали работу с подростками и их родителями. После проведения проверки будет принято решение о дальнейших действиях.

Полиция обращается ко всем, кто пострадал от действий подростков, с просьбой обратиться за помощью, пишет «Татар-информ».