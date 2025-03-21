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Жители Татарстана стали чаще ездить в Белоруссию – Т2

Татарстанцы проводят каникулы в Баларуссии

Пресс-служба "T2"

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Т2, российский оператор мобильной связи, в преддверии школьных каникул изучил пользовательскую активность татарстанских абонентов в Белоруссии. За последние два года туристы из республики стали чаще посещать соседнюю страну, вместе с этим на 80% выросло и потребление мобильного интернета в поездках.

Аналитики оператора изучили динамику поездок в самые популярные туристические сезоны — с мая по август и в период новогодних праздников. В весенне-летний период 2024 года татарстанцы на 33% чаще посещали белорусские города, чем годом ранее, а интернет-трафик вырос на 80%. Зимой 2025 года объем трафика по сравнению с аналогичным периодом годом ранее увеличился на 5%, а число туристов – на 48%.

Чтобы сделать визиты в соседнюю страну еще комфортнее для своих абонентов, в феврале Т2 ввела новые выгодные условия тарификации в Белоруссии. Теперь в поездках клиенты могут позволить себе еще больше интернета, которого хватит на общение в мессенджерах, использование любимых сервисов, работу навигатора и многое другое. Оператор увеличил ежедневный пакет высокоскоростного интернета до 3 гигабайтов, оставив стоимость прежней – 400 рублей в день. При этом даже после использования пакета скорость интернета будет достаточной для того, чтобы оставаться онлайн.

Кроме того, Т2 обновила линейку опций с дополнительным трафиком. В короткой поездке можно воспользоваться пакетом на 1 гигабайт, который действует три дня и стоит 140 рублей. Для продолжительного путешествия подойдут пакеты на 5 и 10 гигабайтов, которые стоят 700 и 1400 рублей соответственно и действуют 30 дней.

Подключить дополнительные опции для поездок можно в личном кабинете абонента T2 в разделе «Путешествие и роуминг» или с помощью USSD-команд. Выбрать услуги лучше заранее, при этом действовать они начнут только после фактического выхода в роуминг.

Реклама. ООО «Т2 Мобайл»

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