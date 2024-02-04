Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

Жители сел под Казанью не могут уехать в город

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Жители сел под Казанью вынуждены пользоваться пешими переходами, такси или попутными машинами, чтобы добраться до своего пункта назначения, так как они не могут дождаться автобусов. Причина этой проблемы заключается в неудобном расписании общественного транспорта.

Жители Высокогорского района сообщают, что в их населенных пунктах отсутствуют прямые автобусные маршруты. Районный транспорт ходит редко и по неудобному графику, ограничивающемуся вечерними и утренними рейсами. В связи с этим многим жителям, будь то дети, пожилые люди, молодежь или пенсионеры, приходится сталкиваться с проблемой транспортной доступности.

Местные жители очертили еще одну проблему: в субботу и воскресенье общественного транспорта просто нет, что делает поездку в город почти невозможной. Администрация села утверждает, что автобусные рейсы есть. Однако жители не согласны с таким заявлением, утверждая, что расписание совсем неудобное, и никто из них не рассчитывает на услуги этого автобуса.

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