Казанцам отложили отключение воды ради нового театра Камала с 12 на 13 апреля

В «Водоканале» в Казани предупредили о переносе времени отключения воды в районе возведения нового театра Камала. Об этом рассказали в телеграм-канале предприятия.

У жителей Вахитовского и Приволжского районов не будет водоснабжения не 11 апреля, а 12 апреля 2024 года. С 9 утра холодной воды не будет из-за подключения 2 водопроводов к централизованным сетям.

Вернуть водоснабжение в планах уже к 13 часам 13 апреля. Эксперты «Водоканала» пообещали сделать все, чтобы закончить работы раньше срока. По просьбам будут установлены автоцистерны.

Ранее мы писали о том, что Казань вошла в список городов с самым подорожавшим жильем в России.