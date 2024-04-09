Казань вошла в список городов с самым подорожавшим жильем в России

Цена на вторичное жилье в РФ продолжает увеличиваться, и в некоторых городах рост особенно заметен. В марте 2024 года лидерами по стремительному удорожанию стали такие города, как Сочи (+2,59%), Махачкала, Курск, Барнаул, Ульяновск и Казань, пишет "РБК - Недвижимость".

В том числе, в Сочи цены на вторичное жилье выросли на 2,59%, то есть примерно до 255 000 рублей за 1 "квадрат". В общей сложности жилье стало дороже в 45 из 50 городов.

Сильнее всего цена увеличилась в 5 городах РФ – в Казани на 1,48%, и в Барнауле, Сочи и Ульяновске. В Петербурге (+0,05%) и Краснодаре цены уменьшились.

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